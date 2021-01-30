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  4. 200 yıllık bina cayır cayır yandı, vatandaşlar sokağa döküldü

200 yıllık bina cayır cayır yandı, vatandaşlar sokağa döküldü

30.01.2021 23:11 | Son Güncelleme:
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Bursa’da ısıtıcının devrilmesi sonucu 200 yıllık tarihi binada yangın çıktı.

Bursa’da ısıtıcının devrilmesi sonucu 200 yıllık tarihi binada yangın çıktı. Çevredeki binalar tedbir amaçlı tahliye edilirken, mahalleli korona virüsü unutup sokağa döküldü. Bazı vatandaşların o anda cep telefonundan canlı yayın yapması pes dedirtti.
Olay, Bursa’nın Osmangazi ilçesine bağlı Yahşibey Mahallesi Yahşibey Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.C.’nin ve ailesinin yaşadığı 200 yıllık tarihi evde ısıtıcının devrilmesi sonucunda yangın çıktı. Dumanların binayı sardığını gören A.C, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.
Olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevre güvenliğini sağlarken, itfaiye ekipleri ise çevredeki binaları tedbir amaçlı tahliye etti. Olay yerine gelen itfaiye ekibi, yangına müdahale ederek 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına aldı.

Mahalleli sokağa döküldü
Yangın sebebiyle meraklı vatandaşlar korona virüs tedbirlerini hiçe sayarak sokağa çıkıp yangını izledi. Bazı vatandaşlar ise elindeki cep telefonu ile yangın anında sosyal medyadan canlı yayın yapması pes dedirtti. Yangın sebebiyle tarihi bina kullanılmaz hale geldi.
Yangın ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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