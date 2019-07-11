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200 yıllık buğday ayıklama aleti, sergileniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 14:23 | Son Güncelleme

 RİZE'nin İkizdere ilçesinde 200 yıl önce buğday ayıklamak için kullanılan 'kem' adı taş örülü tahta, sergileniyor.

200 yıllık buğday ayıklama aleti, sergileniyor

Aytekin KALENDER/İKİZDERE (Rize), (DHA) - RİZE'nin İkizdere ilçesinde 200 yıl önce buğday ayıklamak için kullanılan 'kem' adı taş örülü tahta, sergileniyor. Yaylayı ziyarete gelenler, ilginç ayıklama aletini fotoğraflıyor.
İkizdere ilçesine bağlı Cimil yaylasında, 200 yıl önce buğday ayıklamak için kullanılan taş örülü tahta ilgi çekiyor. Yayla sakinlerinden Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar'ın ahşap evinin önünde sergilediği taş işlemeli tahta, yaylaya gelenler tarafından fotoğraflanıyor. Yörede 'kem' adı verilen tahta yıllar önce hayvanlara bağlanarak yerdeki buğdayların ayıklamasında kullanıldığı biliniyor.
Yaylada yaşayanların birçok ilde fırıncılık mesleği yaptıklarını anlatan Rize Fırıncılar Odası Başkanı Refik Kumbasar, "Eskiden köylüler yaylalarda ikamet ettiği zamanlar buğday ekip biçer ve ekmeklerini yaparlardı. Buğdayları tarlalardan ekim-kasım aylarında biçtikten sonra harmanlarda bu kem denilen aletle çift öküzün arkasına bağlanılarak gezdirilirdi. 200 yıl önce üretilen bu aletin üzerinde bulunan taşlar buğdayı kırardı. Bir tarafa buğday bir tarafa kabuğu atlardı. Ayrılıp temizlenen buğday değirmene ardından da un olarak ambarlara konulurdu. Bu unlardan ise yıl boyu ekmek yapılırdı. Şu an bu alet kullanılmıyor. Bizi ziyaret eden turistler merak edip bunun ne olduğunu soruyorlar. Biz de anlatıyoruz. Fotoğraf çektirenler var" dedi.

FOTOĞRAFLI

200 yıllık buğday ayıklama aleti, sergileniyor200 yıllık buğday ayıklama aleti, sergileniyor200 yıllık buğday ayıklama aleti, sergileniyor200 yıllık buğday ayıklama aleti, sergileniyor

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