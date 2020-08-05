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2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

YAŞAM HABERLERİ  | 05.08.2020 13:59 | Son Güncelleme

Bedelli askerliğin miktarının açıklanmasının ardından askerlik yerleri de merak konusu oldu. e-Devlet üzerinden sorgulama yapan vatandaşlar askerlik yerleri hakkında bilgi almak istiyor. Peki 2000/3 dönem askere gideceklerin yerleri açıklandı mı? 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerlerini sorgulayan vatandaşlar için 2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı haberimizde. işte son dakika askerlik yerleri haberimiz...

2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

2000/3 Askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bedelli askerlik miktarının açıklanmasının ardından askerlik tekrar gündem oldu. Askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandı mı, 2000/3 askerlik celbi yerleri açıklandı mı araştırmalarını yapmaya başladı. Peki 2020 Ağustos ayı askerlik celbi yerleri açıklandı mı? İşte son dakika askerlik yerleri haberimiz...

2000/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2000/3 dönemi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen ve 2000/3 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak araştırması yapanlar için araştırma yaptık. e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranından öğrenilen askerlik yerleri için şu an maalesef bir açıklama gelmedi. Ağustos 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askere gidecek ve askerliğini yapacak kişilerin, askerlik yerleri nasıl öğrenilir araştırmasının ardından detaylı olarak haberimizi güncelledik. 2020 Ağustos ayı askerlik yerleri için, açıklandığı takdirde e-Devlet üzerinden sorgulama yapıldığında öğrenilebilecek. Askerlik yerlerini öğrenmek için PTT'den bir e-Devlet şifresi almak ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacaktır. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu ekranından;

Askerlik durum belgesi,

Yoklama başvurusu,

ASAL Celp Dönem tercihi,

Yedek subay sınıflandırma sonucu sorgulama ve sevk başvurusu bilgilerine ulaşılabilecek.

Selp/sevk dönemlerinde sevke tabi yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden açıklanacak. Aşağıdaki linke tıklayarak askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ İÇİN TIKLAYIN

AĞUSTOS/EYLÜL 2020 CELP VE SEVK DÖNEMLERİ DUYURUSU

  1. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemleriyle ilgili hususlar müteakip maddelerde açıklanmıştır.

  2. Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemleri Sınıflandırma Nitelik Listesine; yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile erbaş/er statüsündeki yükümlülerden; 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklamasını yaptıran, erken sevk isteğinde bulunan ve askerlik hizmeti ile celp tercihini yaptıranlardan celp tercihlerine göre başvurusu Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacı dikkate alınarak kabul edilenler, erteleme ile dövizle/bedelli askerlik hizmeti kapsamından çıkartılanlar alınacaktır.

  • Ağustos/Eylül 2020 celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınmak isteyen yükümlülerin, 01 Temmuz 2020 (dahil) tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmeti ile celp tercihini e-Devletten veya en yakın askerlik şubesine müracaat ederek yaptırmaları gerekmektedir. Yoklamasını yaptırdıkları halde askerlik hizmeti ile celp tercihini yapmayanlar mevcut bilgilerine ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyacına göre sınıflandırma işlemine tabi tutulacaklardır.

  • Seçim ve sınıflandırma sonuçları Ağustos ayının ilk haftasında e-Devlet üzerinden yükümlülere duyurulacaktır. Sınıflandırılan yükümlüler tekrar sınıflandırma işlemine tabi tutulmayacaktır.

  • Yedek subay/astsubay adayları ile erbaş/erlerin sevk tarihleri aşağıdaki tablodadır.

  • Yükümlüler;a.Sevk tarihlerinin dört gün öncesinden itibaren e-Devlet'ten "Kovid-19" anketini dolduracaklar,

    • b. Anket sonrasında yönlendirildikleri sağlık kuruluşlarında " Kovid-19 " testlerini yaptıracaklar,

    c. Test sonucu pozitif çıkanların veya temaslı listesinde yer alanların askere sevkleri tedavileri süresince ertelenecek,

    ç. Test sonucu Kovid-19 tanısı ve şüphesi bulunmayanlar sevk belgelerini e-Devlet'ten alabilecek,

    d. Sevk belgesini alanlar birliğine katılıncaya kadar Kovid-19 kapsamında Devlet kurumları tarafından duyurulan tüm tedbirlere uyacaklar, asker eğlencesi, uğurlaması vb. faaliyetleri icra etmeyecekler,

    e. Sağlık kuruluşlarında gerekli testleri yaptırmayanlar askere sevk edilmeyecek ve haklarında bakaya işlemi yapılacaktır.

    f. Kovid-19 salgını nedeniyle; bulaşma riskini ortadan kaldırmak ve teması en aza indirmek maksadıyla sevk sürecindeki tüm işlemler e-Devlet'ten yapılacak, zorunlu durumlar dışında askerlik şubelerinde işlem yapılmayacaktır.

    1. Daha önceki celp ve sevk dönemlerinden bakaya kalan yükümlülerden askerlik şubelerine müracaat ederek sevke tabi tutulmak isteyenlerin ceza işlemleri sonlandırılacak(haklarında cezalı işlem yapılarak)ve ilk celp ve sevk döneminde Kovid-19 testlerini yaptırmalarını müteakip sevkleri yapılacaktır.

    2. Yol ve iaşe parası, e-Devlet'ten sevk belgesini alanların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği; askerlik şubesi başkanlığından sevk belgesini alanlar ise sevk belgesini aldığı askerlik şubesi başkanlığı ile eğitim birliği arası esas alınarak verilecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

  • Yükümlülerin sevk belgeleri seyahat izin belgesi olarak kabul edilecektir.

  • Sevk belgesini almayanlar ile aldığı halde sevk edildiği sınıf okulu/eğitim merkezlerine katılmayanlar bakaya işlemine tabi tutulacaktır.

  • 7179 sayılı Askeralma Kanununun 27'nci maddesi gereğince bu duyuru yükümlülere tebliğ mahiyetindedir

  • Yükümlüler bu duyuru metnine https://asal.msb.gov.trinternet adresinden ve TRT teleteksten ulaşabilirler.

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