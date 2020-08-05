2000/3 Ağustos celbi askerlik yerleri sorgulama ekranı! Askerlik yerleri açıklandı mı? Askerlik yerleri nasıl öğrenilir?

2000/3 Askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar askerlik yerlerinin ne zaman açıklanacağını merak etmeye başladı. Bedelli askerlik miktarının açıklanmasının ardından askerlik tekrar gündem oldu. Askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen vatandaşlar 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandı mı, 2000/3 askerlik celbi yerleri açıklandı mı araştırmalarını yapmaya başladı. Peki 2020 Ağustos ayı askerlik celbi yerleri açıklandı mı? İşte son dakika askerlik yerleri haberimiz...

2000/3 ASKERLİK YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2000/3 dönemi askerlik yerlerinin açıklanmasını bekleyen ve 2000/3 askerlik yerleri ne zaman açıklanacak araştırması yapanlar için araştırma yaptık. e-Devlet üzerinden askerlik yerleri sorgulama ekranından öğrenilen askerlik yerleri için şu an maalesef bir açıklama gelmedi. Ağustos 2000/3 dönem askerlik yerleri açıklandığı zaman haberimizde olacaktır.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Askere gidecek ve askerliğini yapacak kişilerin, askerlik yerleri nasıl öğrenilir araştırmasının ardından detaylı olarak haberimizi güncelledik. 2020 Ağustos ayı askerlik yerleri için, açıklandığı takdirde e-Devlet üzerinden sorgulama yapıldığında öğrenilebilecek. Askerlik yerlerini öğrenmek için PTT'den bir e-Devlet şifresi almak ve T.C. kimlik numarası ile sisteme giriş yapmak yeterli olacaktır. e-Devlet'e giriş yaptıktan sonra Er Sınıflandırma Sonucunu Sorgulama ve Sevk Başvurusu ekranından;