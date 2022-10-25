2000 çocuk incelendi: Beklenmedik sonuçlar! 3 saatten fazla oyun oynayanlar...

Ebeveynler video oyunlarını genellikle zaman kaybı olarak görür. Ancak video oyunları oynamak aslında çocukların zekasını artırabilir. Bir araştırma, günde ortalama üç saat veya daha fazla oyun oynayanların bilişsel ve hafıza testlerinde akranlarından daha iyi performans gösterdiğini buldu. Bilgisayar oyunları, uzun zamandır gençlerde şiddet, antisosyal davranışlar ve sağlık sorunları ile ilişkilendirilmiştir.

BEYİN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI OLABİLİR

Ancak araştırmacılar, çocukların beyin gelişimi için aslında faydalı olabileceğini bulmuşlardır. Gençler tepki sürelerini, problem çözme ve hafızalarını test eden bir dizi test yaparken beyinleri tarandı.

Çocuklar sadece daha iyi puanlar elde etmekle kalmadılar, aynı zamanda beynin her bir işlevden sorumlu bölgelerinde daha fazla aktiviteye sahip oldular.

Araştırmayı finanse eden Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü (NIDA) direktörü Dr. Nora Volkow şunları söyledi: "Çok sayıda çalışma video oyunlarını davranış ve zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilendirdi. Bu çalışma, daha fazla araştırmaya değer bu popüler eğlence ile ilişkili bilişsel faydaların da olabileceğini düşündürmektedir."

ABD ve Birleşik Krallık'ta her on çocuktan altısından fazlasının video oyunları oynadığı tahmin ediliyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Bugün JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, Vermont Üniversitesi'ndeki bilim adamları 2.078 Amerikalı çocuğun verilerini analiz etti. Çocuklara her gün ne kadar süre bilgisayar oyunu oynadıkları soruldu ve ardından iki gruba ayrıldı. Toplamda 1.278'i hiç video oyunu oynamadıklarını söylerken, 800'ü bunları günde en az üç saat kullandığını bildirdi.



