HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. 2000 çocuk incelendi: Beklenmedik sonuçlar! 3 saatten fazla oyun oynayanlar...

2000 çocuk incelendi: Beklenmedik sonuçlar! 3 saatten fazla oyun oynayanlar...

25.10.2022 21:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Vermont Üniversitesi'ndeki araştırmacılar, dokuz ila 10 yaşındaki 2.000 çocuğu mercek altına aldı. Yaklaşık 700 video oyunu günde üç saatten fazla oynanırken, uzmanlar beklenmedik sonuçlar elde etti. Sonuçlar, oyuncuların yaşıtlarından daha iyi hafızaya ve dikkat süresine sahip olduğunu gösterdi. Araştırmacılar, aynı zamanda çocukların dürtü kontrolü geliştirdiğini söyledi.

2000 çocuk incelendi: Beklenmedik sonuçlar! 3 saatten fazla oyun oynayanlar...

Ebeveynler video oyunlarını genellikle zaman kaybı olarak görür. Ancak video oyunları oynamak aslında çocukların zekasını artırabilir. Bir araştırma, günde ortalama üç saat veya daha fazla oyun oynayanların bilişsel ve hafıza testlerinde akranlarından daha iyi performans gösterdiğini buldu. Bilgisayar oyunları, uzun zamandır gençlerde şiddet, antisosyal davranışlar ve sağlık sorunları ile ilişkilendirilmiştir.

BEYİN GELİŞİMİ İÇİN FAYDALI OLABİLİR

Ancak araştırmacılar, çocukların beyin gelişimi için aslında faydalı olabileceğini bulmuşlardır. Gençler tepki sürelerini, problem çözme ve hafızalarını test eden bir dizi test yaparken beyinleri tarandı.

iStock-1255626458

Çocuklar sadece daha iyi puanlar elde etmekle kalmadılar, aynı zamanda beynin her bir işlevden sorumlu bölgelerinde daha fazla aktiviteye sahip oldular.

Araştırmayı finanse eden Ulusal Uyuşturucu Suistimali Enstitüsü (NIDA) direktörü Dr. Nora Volkow şunları söyledi: "Çok sayıda çalışma video oyunlarını davranış ve zihinsel sağlık sorunlarıyla ilişkilendirdi. Bu çalışma, daha fazla araştırmaya değer bu popüler eğlence ile ilişkili bilişsel faydaların da olabileceğini düşündürmektedir."

Kız veya erkek çocuk sahibi olmanın farkı: Biri daha hızlı yaşlandırıyor Kız veya erkek çocuk sahibi olmanın farkı: Biri daha hızlı yaşlandırıyor

ABD ve Birleşik Krallık'ta her on çocuktan altısından fazlasının video oyunları oynadığı tahmin ediliyor.

ARAŞTIRMA NASIL YAPILDI?

Bugün JAMA Network Open dergisinde yayınlanan çalışmada, Vermont Üniversitesi'ndeki bilim adamları 2.078 Amerikalı çocuğun verilerini analiz etti. Çocuklara her gün ne kadar süre bilgisayar oyunu oynadıkları soruldu ve ardından iki gruba ayrıldı. Toplamda 1.278'i hiç video oyunu oynamadıklarını söylerken, 800'ü bunları günde en az üç saat kullandığını bildirdi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğruÇatal bıçak takımları çöpe: Elle yemek daha doğru
Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!Son ankette dikkat çeken '9 puan' detayı!
Yanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadıYanlışlıkla gelen 10 bin lirayı iade etti, hayatının şokunu yaşadı
Anahtar Kelimeler:
bilgisayar oyunları ebeveyn

En Çok Okunan Haberler

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

18 yaş öncesi prim yatıranlar EYT'den nasıl yararlanacak?

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Bu anketin sonuçları çok konuşulacak! Erdoğan'ın oyları dikkat çekti

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

Emekli maaş promosyonu sonrası değişti!

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

İmamoğlu 'germeye gelmiş' dedi, ortalık karıştı! Kavganın görüntüleri ortaya çıktı

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Eşine cinsel saldırıda bulunan misafirini öldürmüştü! İşte cezası

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

Sınırları aştılar! Kendilerini Almanya polisi olarak tanıtıp... 313 milyon!

İlginizi Çekebilir

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Şimdiye kadar hep yanlış yapmışız: Kabuklarını soyunca...

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

Yüzde yüz çalışıyor! Kellik tarihe karışıyor: Tedavisi bulundu

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

iPhone 14 Pro Max mi? Samsung Galaxy 22 Ultra mı? Sizin için karşılaştırdık

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Çok önemli bir nedeni var: Kaşıntı bir türlü durmuyorsa...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Estetik operasyonun ardından uçağa bindi! Kafası patlayınca...

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Mynet Kadın takipçilerimize en favori kişisel bakım ürünlerini sorduk! İşte gelen yanıtlar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.