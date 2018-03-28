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2000'lerin en popüler isimleriydi! 'Hepsi kızları' bakın şimdi ne yapıyor?

MAGAZİN HABERLERİ  | 28.03.2018 13:56 | Son Güncelleme

Adlarını ilk olarak 2005 yılında duyurmuşlardı müzik dünyasında. Gencecik, kıpır kıpır genç şarkıcılardı.

"Hepsi" adıyla bir araya gelmişler ve kısa zamanda gençliği peşlerinden sürüklemişlerdi.

Hepsi bir yere dağıldı

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Peki sonra ne oldu bu güzel sesli, durdukları yerde duramayan genç kızlara? Hepsi grubunun kızları şimdi ne yapıyorlar?

Peki sonra ne oldu bu güzel sesli, durdukları yerde duramayan genç kızlara? Hepsi grubunun kızları şimdi ne yapıyorlar?
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Hem şarkı söyleyip hem de dans eden Hepsi grubu cephesinde ilk deprem 2009 yılında yaşandı.

Hem şarkı söyleyip hem de dans eden Hepsi grubu cephesinde ilk deprem 2009 yılında yaşandı.
Gülçin Ergün, kariyerini solo olarak sürdürme kararı aldı ve gruptan ayrıldı.
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Epey konuşuldu bu ayrılık. Genç şarkıcı ise çok konuşulan bu ayrılığın nedenini verdiği bir röportajda "Gruptan ayrılmamın özel hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu" diyerek anlattı.

Epey konuşuldu bu ayrılık. Genç şarkıcı ise çok konuşulan bu ayrılığın nedenini verdiği bir röportajda "Gruptan ayrılmamın özel hayatımla hiç bir alakası yoktu, olmaz da zaten. Grup içinde çok mutsuzdum. Bazı şeyler olması gerektiği gibi değildi. Şirketim tarafından bana karşı verilen sözler yerine getirilmemişti ve benim haklı olarak ayrılmam gerekiyordu" diyerek anlattı.
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Gülçin Ergün, solo kariyerine adım atarken grubun diğer üyeleri de yollarına devam etti. Ama grup aradan geçen yıllar içinde dağıldı.

Gülçin Ergün, solo kariyerine adım atarken grubun diğer üyeleri de yollarına devam etti. Ama grup aradan geçen yıllar içinde dağıldı.
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Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergün, müzik kariyerini sürdürüyor. Şimdi gelelim diğer Hepsi kızlarına.

Hepsi grubunun üyelerinden Gülçin Ergün, müzik kariyerini sürdürüyor. Şimdi gelelim diğer Hepsi kızlarına.
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Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyelerinden biriydi.

Cemre Kemer, Hepsi grubunun üyelerinden biriydi.
Gülçin Ergün'ün ayrılığından sonra geride kalan iki arkadaşıyla birlikte müzik çalışmalarını sürdürdü. Ama sonra o da müzik dünyasına veda edip pilates eğitmenliği yapmaya başladı.
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Eren Bakıcı, grubun dağılmasından sonra oyuncu olarak kariyerini sürdürdü.

Eren Bakıcı, grubun dağılmasından sonra oyuncu olarak kariyerini sürdürdü.
BKM Mutfak'ta sahnelenen No Name adlı oyunda yer aldı. TV8(de ekrana gelen Bana Baba Dedi dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçti.
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Yoga eğitmeni de olan Eren Bakıcı, bir süre önce sanatın bir başka dalına yöneldi. Bakıcı, şimdi seramik çalışmaları yapıyor.

Yoga eğitmeni de olan Eren Bakıcı, bir süre önce sanatın bir başka dalına yöneldi. Bakıcı, şimdi seramik çalışmaları yapıyor.
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Hepsi grubunun diğer üyesi Yasemin Yürük ise spora yöneldi.

Hepsi grubunun diğer üyesi Yasemin Yürük ise spora yöneldi.
Pilates ve kickbox konusunda uzmanlığını konuşturuyor ve bu konularda kişisel eğitmenlik yapıyor.
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İşte, Gecelere, Kafana Takma, Dinlemem, Saklambaç, Kalpsizsin gibi şarkılarıyla 2000'li yılların başında genç kitleyi peşinden sürükleyen Hepsi grubunun güzel günlerinden geride kalan fotoğraflar.

İşte, Gecelere, Kafana Takma, Dinlemem, Saklambaç, Kalpsizsin gibi şarkılarıyla 2000'li yılların başında genç kitleyi peşinden sürükleyen Hepsi grubunun güzel günlerinden geride kalan fotoğraflar.
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