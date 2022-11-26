2000'lerin esmer prensi Rober Hatemo son haliyle ağızları açık bıraktı! Gören bir daha baktı

2000'lerin başında seslendirdiği şarkılarla fırtınalar estiren romantik prens Rober Hatemo yıllara meydan okuyor.

Ermeni asıllı bir ailenin oğlu olan ünlü şarkıcı, Çanakkale'de dünyaya geldi.

İlk olarak 1997 yılında piyasaya sürdüğü 'Esmer' şarkısıyla dikkatleri üzerine çeken Rober Hatemo, özellikle Beyaz ve Sen şarkısıyla milyonların hislerine tercüman olmuştu.

SON HALİ ŞAŞIRTTI

Müzik kariyerini sürdüren Rober Hatemo, sosyal medyada epey aktif.

47 yaşındaki şarkıcının son halini görenler ''Zaman senin için durmuş'' ve ''Hala 20'li yaşlarında görünüyor'' gibi yorumlarda bulundu.

Henüz 24 yaşındayken tüm Türkiye'nin tanıdığı bir isim olan Rober Hatemo, halen birçok şehirde konser veriyor.

Daha önce hiçbir evlilik gerçekleştirmeyen Rober Hatemo, geçtiğimiz yıl verdiği bir röportajda ''Evlenmeye hazırım'' demişti.

20 YAŞINDA SÜNNET OLMUŞTU

Rober Hatemo, 1994 yılında Adana'da askerlik yaparken sünnet olmuştu. Hatemo, ''Sünnet olmayan bir arkadaşım daha vardı, ikimiz birlikte kestiler. Ailem hiç tutucu değildir'' itirafıyla çok konuşulmuştu.



