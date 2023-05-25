MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. 2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo'nun son hali ağızları açık bıraktı! "Mükemmel bir değişim"

2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo'nun son hali ağızları açık bıraktı! "Mükemmel bir değişim"

25.05.2023 13:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şarkılarıyla 2000'lerde fırtınalar estiren Rober Hatemo'un son hali gündem oldu. Senden Çok Var, Beyaz ve Sen gibi şarkılarla hafızalara kazınan Hatemo şimdilerde 48 yaşında. Ünlü ismin son halini gören bazı takipçileri "Mükemmel bir değişim" derken bazı takipçileri ise "Hala eskisi gibi" yorumunda bulundu.

2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo'nun son hali ağızları açık bıraktı! "Mükemmel bir değişim"

Senden Çok var, Beyaz ve Sen, Aşksız Prens gibi başarılı şarkılarla pop müziğinin sevilen isimlerinden biri olan Rober Hatemo'nun son hali çok şaşırttı.

rober-hatemo

2000'lerin romantik prensi Rober Hatemo, giyim tarzı ve sahne performansı ile de dönemin dikkat çeken isimlerinden biriydi.

r1

Çanakkale’de dünyaya gelen Hatemo, ilk olarak 1997 yılında 'Esmer' şarkısıyla sevenlerine merhaba dedi. İlk albümünün başarısının ardından 1998 yılında yeni albümü için hazırlıklara başladı.

rober-hatemo-son-hali

2003 yılında çıkardığı Aşksız Prens isimli dördüncü stüdyo albümü çok ses getirdi. Daha sonra üç buçuk yıl aranın ardından Sihirli Değnek adlı beşinci albümünü çıkardı.

rober-hatemo-son-hali-şaşırttı

Bu albümdeki Senden Çok Var ve Beyaz ve Sen şarkıları ile milyonlara ulaştı.

rober-hatemo-2

Ünlü ismin son halini gören bazı takipçileri "Mükemmel bir değişim" yorumunda bulunurken bazı takipçileri ise "Hala eskisi gibi" dedi.

rober

rober-hatemo-son-halini-gören-şaştı-kaldı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu
Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...Çılgın Dondurmacı kadın müşterisini elinden tuttuğu gibi...
Ünlü isim göğüslerine takıldı! "Beğenmedim"Ünlü isim göğüslerine takıldı! "Beğenmedim"
Anahtar Kelimeler:
Rober Hatemo yaşında ele

En Çok Okunan Haberler

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

KKM’de faizden sonra prim yarışı başladı

Mansur Yavaş'ın 'HDP' sözleri sonrası AK Parti'den gönderme

Mansur Yavaş'ın 'HDP' sözleri sonrası AK Parti'den gönderme

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! "Bir takım taraftarı gibi değil..."

Seçim öncesi paylaşımı gündem oldu! "Bir takım taraftarı gibi değil..."

Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Ağzı ve ayakları bağlanarak öldürüldü

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

Bankacılık sektöründe ‘siyaset üssü’ tartışması

İlginizi Çekebilir

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

"Sadece cinsel ilişki değil..." diyerek boşanma itirafında bulundu

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Puma, Adidas, Reebok ve dahası... %35'e varan indirimler sizi bekliyor

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Doğum günü sürprizi dehşet saçtı! Gönderilen çikolataları yedi ve...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Damat kaçtı! Gelin 20 kilometre kovalayıp...

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Jack Jones erkek giyim ürünlerinde %45'e varan indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.