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2000'li yıllara damga vurmuştu! Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının Melih'i tanınmaz halde

13.05.2022 12:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2000'li yılların en popüler yarışma programları arasında yer alan Biri Bizi Gözetliyor'da büyük şöhret yakalayan Melih Değirmenci son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Resmen bambaşka bir insana bürünen Melih Değirmenci değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. İşte yıllar sonrası değişimiyle herkesi şaşkına çeviren Biri Bizi Gözetliyor'un Melih'inin son hali.

2000'li yıllara damga vurmuştu! Biri Bizi Gözetliyor yarışmasının Melih'i tanınmaz halde

Biri Bizi Gözetliyor yarışmasında yarışan ve adını tüm Türkiye'ye duyurmayı başaran Melih Değirmenci, son haliyle herkesi şaşkına çevirdi. Yarışma zamanı herkes tarafından tanınan ve 2000'li yıllarda büyük bir şöhretin kapılarını aralayan Melih'in şimdilerde ne yaptığı merak edildi. İşte Melih Değirmenci'nin büyük değişimi.

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YENİDEN GÜNDEME GELDİ

2001 yılında Türk televizyon tarihinin en çok izlenen yarışmaları arasına giren Biri Bizi Gözetliyor'da yarışan yarışmacılar, o dönemle büyük şöhretin sahibi olmuştu. Herkes tarafından tanınmaya başlayan yarışmacılar arasında Melih Değirmenci'de yer alıyordu.

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DEĞİŞİMİ ŞOKE ETTİ

Yarışmanın en çok tanınan isimleri arasında yer alan Melih Değirmenci, o sene programın reyting almasında büyük pay sahibi olan isimlerden biriydi. Kendisini izleyiciye sevdiren Melih, adeta insanların ailesinden biri gibi olmuştu.

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Yıllar geçmesine rağmen sempatik tavrından bir şey kaybetmeyen Melih'in son hali sosyal medyada adeta herkesi şaşırttı. Bambaşka bir insana dönüşen Melih Değirmenci, şuan evli ve bir çocuk babası olarak hayatına devam ediyor.

İşte oyunculuk kariyerine devam eden BBG Melih'in son hali;

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