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  4. 2001 yılında Gebze’de işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

2001 yılında Gebze’de işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.10.2020 10:36 | Son Güncelleme

2001 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen cinayet olayının zanlısı, olaydan 19 yıl sonra Sakarya’nın Erenler ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

2001 yılında Gebze’de işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

2001 yılında Kocaeli’nin Gebze ilçesinde meydana gelen cinayet olayının zanlısı, olaydan 19 yıl sonra Sakarya’nın Erenler ilçesinde polis ekiplerince yakalandı. Ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Edinilen bilgiye göre, B.B. (44) isimli şahıs 2001 yılında Kocaeli ili Gebze ilçesinde cinayet işledi. 19 yıldır firari olan şahsın durumundan şüphelenen Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Erenler ilçesinde yapılan çalışmalar esnasında B.B. durduruldu. Üzerinde yapılana arama esnasında şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Polis ekiplerinin kendisine sorduğu kimlik bilgileri ile alakalı sorulara çelişkili bilgiler veren şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.
Emniyete getirilen B.B. sorgusu esnasında 2001 yılında Kocaeli ili Gebze ilçesinde meydana gelen cinayetin zanlısı olduğu tespit edilen şahıs gözaltına alındı. Şahsın yıllardır İstanbul’da saklandığı ve kısa bir süre önce Sakarya’ya geldiği öğrenildi. Şahsın üzerinden ele geçirilen ruhsatsız tabancanın ise çalıntı olduğu belirlendi. Cinayet zanlısı B.B., Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2001 yılında Gebze’de işlenen cinayetin zanlısı yakalandı

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