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  4. 2002'den bu yana bir ilk! Almanya'da birinci parti Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu

2002'den bu yana bir ilk! Almanya'da birinci parti Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu

27.09.2021 08:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Almanya'da yapılan genel seçimlerde geçici resmi sonuçlara göre Sosyal Demokrat Parti (SPD) oyların yüzde 25,7'sini alarak birinci oldu. Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) ise İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını aldı.

2002'den bu yana bir ilk! Almanya'da birinci parti Sosyal Demokrat Parti (SPD) oldu

Federal Seçim Kurulu, 20. Dönem Federal Meclisin oluşması için yapılan genel seçimlerin geçici resmi sonuçlarını açıkladı.

Maliye Bakanı Olaf Scholz'u başbakan adayı gösteren SPD genel seçimlerde oyların yüzde 25,7'sini aldı.

SPD BİRİNCİ PARTİ OLDU

2017 seçimlerine göre oyunu 5,2 puan artıran SPD, 2002'den sonra ilk kez sandıktan birinci parti çıktı.

Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Başkanı Armin Laschet'i başbakan adayı gösteren Hristiyan Birlik (CDU/CSU) partileri ise yüzde 24,1'lik oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

CDU ve Bavyera eyaletinde teşkilatlanmış kardeş parti konumundaki Hristiyan Sosyal Birlik Partisi'nden (CSU) oluşan CDU/CSU'nun oy oranı 2017'deki seçimlere göre 8,9 puan azaldı.

MERKEL'İN PARTİSİ EN DÜŞÜK OYUNU ALDI

CDU/CSU, İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra yapılan genel seçimlerde en düşük oy oranını almış oldu.

Yeşiller Partisi oy oranını 4 yıl önceki seçimlere göre 5,8 puan arttırarak 14,8 ile üçüncü olurken oy oranını 0,7 puan yükselten Hür Demokrat Parti (FDP) yüzde 11,5 ile dördüncü sırada yer aldı.

Yeşiller Partisi, şimdiye kadarki genel seçimlerde en yüksek oy oranını yakaladı.

Göçmen ve İslam karşıtı Almanya için Alternatif (AfD) partisi ise 2017'ye göre oy oranında 2,3 puan düşüş yaşayarak 10,3 ile beşinci parti oldu.

Sol Parti de bir önceki seçimlere göre 4,3 puan oy kaybederek 4,9 ile altıncı parti çıktı.

Yüzde 5'lik seçim barajını geçememesine rağmen en az 3 bölgeden milletvekili çıkaran Sol Parti Alman Seçim Yasası'na göre elde ettiği oy oranında milletvekili kazandı ve gelecek yasama döneminde mecliste grup olarak temsil edilecek.

Geçici resmi sonuçlara göre meclisteki milletvekili dağılımı şu şekilde oldu:

SPD 206, CDU/CSU 196, Yeşiller 118, FDP 92, AfD 83, Sol Parti 39.

Ayrıca Danimarkalı azınlığın kurduğu ve özel düzenlemeyle seçim barajından muaf tutulan Güney Schleswig Seçmen Birliği (SSW) de 1 milletvekili ile mecliste yer alacak.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
seçim Almanya
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