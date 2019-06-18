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'2002'den bu yana sebze ürün miktarı 5 milyon ton arttı'

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.06.2019 12:10 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Üretim alanlarında 2002'den bu yana alınan sebze ürün miktarı yaklaşık 5 milyon ton artış gösterdi" denildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yapılan açıklamada, "Üretim alanlarında 2002'den bu yana alınan sebze ürün miktarı yaklaşık 5 milyon ton artış gösterdi" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'de tarımsal faaliyetler içinde sebze üretiminin önemli yere sahip olduğu vurgulandı. Dünya ile beraber Türkiye'de de sebze tüketiminin her geçen yıl arttığı kaydedilen açıklamada, "Üretim alanlarında da 2002’den bu yana alınan ürün miktarı yaklaşık 5 milyon ton artış gösterdi. Türkiye'de üretim miktarı 2019 yılında yaklaşık olarak, geçen yıla göre, tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 5,4, sebzelerde yüzde 2,7, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde yüzde 5,8 oranında artış gösterdi" denildi.

Uygulanan politikalar ve verimlilikle toplam sebze üretiminin de arttığı belirtilen açıklama, şöyle sürdürüldü:
"TÜİK verilerine göre, 2002’de 25 milyon 823 bin 567 ton olan toplam sebze üretimi 2018'de 30 milyon 32 bin 827 tona ulaştı. Her geçen yıl artan sebze üretim miktarında, bir önceki yıla göre 2019 yılı beklentisi ise 30 milyon 834 bin 882 ton olarak belirtildi. Üretim miktarlarının 2019 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 67,9 milyon ton, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise 23,6 milyon ton olarak gerçekleşeceği tahmin edildi."

Haber: ANKARA, (DHA)

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