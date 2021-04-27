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  4. 2005 polis komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yeni gelişme

2005 polis komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yeni gelişme

27.04.2021 09:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında gözaltı kararı verildi.

2005 polis komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturmasında yeni gelişme

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülmekte olan 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyeleri tarafından yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, sınav sorularını alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden toplam 12 FETÖ/PDY şüphelisi hakkında, gözaltı kararı verildi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı soruşturması kapsamında, FETÖ/PDY üyelerince yazılı sınav öncesi sorulara erişilerek örgüt mensuplarına dağıtıldığının tespiti üzerine, soruları alarak komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık eden 12 kişi hakkında gözaltı kararı verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 10 şüphelinin gözaltına alındığı, diğerlerinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.


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