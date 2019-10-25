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"2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2019 18:01 | Son Güncelleme

Düzce'de iki ayrı davada biri tutuklu 10 sanığın yargılanmasına devam edildi - Tutuklu sanık "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı

Düzce'de FETÖ/PDY'ye yönelik "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında iki ayrı davada biri tutuklu, 10 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya, tutuklu sanık Lütfü Özdemir ile avukatları katıldı.

Özdemir, 2001 yılında üniversite okumak için Düzce'ye geldiğini, maddi durumunun iyi olmaması sebebiyle söz konusu örgütün dershanesinde çalışmaya başladığını anlattı.

Kapatılan FEM Dershanesinde 2005 yılında öğrenci danışmanı olarak çalışmaya başladığını aktaran Özdemir, şunları kaydetti:

"Dershanede öğrencilere teneffüslerde destek oluyordum. Dershane yüzünden sürekli okulum uzadı, müdür yardımcısı bana nerede ders vermem gerektiğini söylerse orada ders verdim. Dershanede de evlerde de ders verdim. 2010'da da Düzce'den ayrıldım. Önceden cemaat olarak bilinen bu yapıyla maddi sıkıntılarım nedeniyle birlikte oldum."

Gizli tanıkların kendisi hakkında beyanda bulunmadığını iddia eden Özdemir, "Sanık ifadeleri birbiriyle çelişiyor, ByLock Tespit Tutanağı'nı da kabul etmiyorum. Tutanakların hiçbir dayanağı yoktur. 19 aydır tutukluyum, bugün tahliye olursam da kasım ayında mide ameliyatı olacağım. Tahliyemi talep ediyorum." diye konuştu.

Heyet, yaklaşık yarım saatlik aranın ardından sanığa, "Terör örgütüne üye olmak" suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesine hükmetti.

- 9 sanıklı dava

Aynı mahkemede, görülen ikinci duruşmada da "2009 Askeri Lise Sınav Sorularının Çalınması" soruşturması kapsamında, 9 tutuksuz sanığın yargılanmasına devam edildi.

Mahkemeye katılan sanıklar, mütalaaya karşı savunma yapmak için mahkemeden süre talebinde bulundu.

Avukatlar da esas hakkında savunma yapmak için süre talep etti.

Duruşmaya kısa süre ara veren heyet, esas hakkında savunma yapmaları için sanık ve avukatlarına bir sonraki celseye kadar süre verdi.

Heyet, duruşmayı 19 Aralık'a erteledi.

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