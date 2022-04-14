2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

Oyuncu ve manken Ebru Şam Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Tescilli güzel tarzı ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

EBRU ŞAM GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram paylaşımlarıyla ilgi toplayan Ebru Şam Solingen, Almanya doğumludur.

Ebru Şam Ada Masalı, Elimi Bırakma, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Alp Navruz ile aşk yaşamıştı. İkili bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı.

18 Ağustos 1990 doğumlu Ebru Şam 31 yaşındadır.

Adanalı, Doktorlar, Fatih Harbiye gibi bir zamanlara damga vuran dizilerde yer aldı. Gecekondu projesinde kendisini canlandırdı.

Instagram'da 'ebru_sam' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.





