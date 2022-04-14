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  4. 2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

14.04.2022 23:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ebru Şam, bir zamanlara damga vuran polisiye komedi türündeki Adanalı dizisinde Esra rolünü canlandırmıştı. 2009 yılında Miss Turkey birincisi olan Ebru Şam tarzı ve güzelliğiyle dikkat çekti.

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

Oyuncu ve manken Ebru Şam Instagram hesabını aktif olarak kullanıyor. Tescilli güzel tarzı ve pozlarıyla dikkat çekiyor.

EBRU ŞAM GÜZELLİĞİYLE DİKKAT ÇEKTİ

Instagram paylaşımlarıyla ilgi toplayan Ebru Şam Solingen, Almanya doğumludur.

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

Ebru Şam Ada Masalı, Elimi Bırakma, Fazilet Hanım ve Kızları gibi dizilerde rol alan Alp Navruz ile aşk yaşamıştı. İkili bir süre sonra yollarını ayırma kararı almıştı.

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

18 Ağustos 1990 doğumlu Ebru Şam 31 yaşındadır.

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

Adanalı, Doktorlar, Fatih Harbiye gibi bir zamanlara damga vuran dizilerde yer aldı. Gecekondu projesinde kendisini canlandırdı.

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

Instagram'da 'ebru_sam' kullanıcı adıyla paylaşım yapıyor.

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

2009 Miss Turkey birincisiydi! Ebru Şam güzelliğiyle dikkat çekti

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