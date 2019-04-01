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2009 yerel seçim sonuçları

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.04.2019 02:41 | Son Güncelleme

Büyükçekmece'de belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hasan Akgün kazandı - Hasan Akgün - "Elimizdeki verilere göre seçimi 4 puan önde kapattık, yüzde 50,5 oy aldık"

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hasan Akgün kazandı.

Akgün, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki heyetle, Büyükçekmece'de oyların birleştirildiği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine girildiği Aşiret Dalcı Ortaokulu'nun spor salonuna geldi.

Burada YSK görevlileri ile sohbet eden ve onlara kolaylıklar dileyen Akgün, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre seçimi 4 puan farkla kazandıklarını, yüzde 50,5 oy aldıklarını belirterek, sonuçların YSK tarafından açıklandıktan sonra resmiyet kazanacağını söyledi.

Herhangi bir sorunlarının olmadığını, İstanbul'un da resmi sonuçlarını takip ettiklerini anlatan Akgün, "Ülkeye hayırlı olsun, seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Akgün, altıncı defa belediye başkanı seçildiğini kaydederek, "Asıl zor günler bundan sonra başlıyor. Hizmet dönemi başlıyor. Bütün arkadaşlarımıza bu alanda da başarılar diliyorum. Türkiye yeni bir demokrasi sınavı vermiştir." ifadelerini kullandı.

"Bize göre şu anda İstanbul seçimlerinde yaklaşık 12 bin civarında farkla öndeyiz." diyen Akgün, ancak devlet makamlarının nihai sonuçlarını beklediklerini sözlerine ekledi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da İstanbul'u CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Ekrem İmamoğlu'nun aldığını bildiklerini belirtti.

Kaybedenin olmadığını, İstanbul'un kazandığını dile getiren Altay, "Birlik, barış, hoşgörü tevazu kazandı. Sadece sinir ve kibir kaybetti." diye konuştu.

Altay, bu seçimde devleti yönetenlerin kuşağının çekilmiş olduğunu savunarak, hem demokrasi için hem de ekonomideki tıkanıklığın açılması için buna ihtiyaç olduğunu söyledi.

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