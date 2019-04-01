2009 yerel seçim sonuçları

İSTANBUL (AA) - Büyükçekmece'de belediye başkanlığını, resmi olmayan sonuçlara göre CHP adayı Hasan Akgün kazandı.

Akgün, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve beraberindeki heyetle, Büyükçekmece'de oyların birleştirildiği ve Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) sistemine girildiği Aşiret Dalcı Ortaokulu'nun spor salonuna geldi.

Burada YSK görevlileri ile sohbet eden ve onlara kolaylıklar dileyen Akgün, çıkışta basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ellerindeki verilere göre seçimi 4 puan farkla kazandıklarını, yüzde 50,5 oy aldıklarını belirterek, sonuçların YSK tarafından açıklandıktan sonra resmiyet kazanacağını söyledi.

Herhangi bir sorunlarının olmadığını, İstanbul'un da resmi sonuçlarını takip ettiklerini anlatan Akgün, "Ülkeye hayırlı olsun, seçilen arkadaşlara başarılar diliyorum." diye konuştu.

Akgün, altıncı defa belediye başkanı seçildiğini kaydederek, "Asıl zor günler bundan sonra başlıyor. Hizmet dönemi başlıyor. Bütün arkadaşlarımıza bu alanda da başarılar diliyorum. Türkiye yeni bir demokrasi sınavı vermiştir." ifadelerini kullandı.