"200'e yakın meslek lisesi, turizm meslek koleji statüsüne getirilecek"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm alanında eğitim veren 200'e yakın meslek lisesinin 5 yıl içinde turizm meslek koleji statüsüne getirilmesini planladıklarını belirterek, "Eğer bunu başarırsak ki başaracağız, yaklaşık 200 bin civarında öğrenciyi sezonluk olarak turizm hayatına kazandırmış olacağız." dedi.

Ersoy, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen turizm sektör toplantısında, Türkiye'nin hedeflerini büyüterek 70 milyon turist hedefi koyduklarını, bu rakamı yakalamak için turizmin 81 kente yayılması gerektiğini söyledi.

Sümela Manastırı'nın sadece bölgenin değil, Türkiye'nin turizmde marka olması için büyük önem taşıdığını dile getiren Ersoy, manastırın cruise turizmi açısından da önemli olduğunu ifade etti.

Ersoy, Sümela Manastırı'nın restorasyon çalışmalarını daha önce etaplandırdıklarına işaret ederek, "İlk etabını 18 Mayıs'ta bitiriyoruz. İkinci etabı da bir sene sonra 18 Mayıs'ta hizmete açacağız. Ayasofya'nın açılışını ise 18 Mayıs'a çektik, yılbaşına açılma ihtimali de var. Elimizden geldiği kadar hızlandıracağız, önemli olan bir an önce açılması." diye konuştu.