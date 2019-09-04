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201 kişinin hayatını kurtardılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.09.2019 09:57 | Son Güncelleme

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren cankurtaran ekipleri son 2 ayda 204 boğulma vakasına müdahale ederek 201 kişinin hayatta kalmasını sağladı.Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 29 kilometrelik bir alanda hizmet veren 85 cankurtaran denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların imdadına koşuyor.

201 kişinin hayatını kurtardılar

Samsun Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren cankurtaran ekipleri son 2 ayda 204 boğulma vakasına müdahale ederek 201 kişinin hayatta kalmasını sağladı.
Büyükşehir Belediyesi bünyesinde 29 kilometrelik bir alanda hizmet veren 85 cankurtaran denizde boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların imdadına koşuyor. Boğulma tehlikesi geçiren vatandaşların durumunu fark eden ekipler hemen denize atlayarak vatandaşları sudan çıkarıyor. Ardından ilk yardım uygulayan cankurtaran ekipleri sonrasında ise şahsıları sağlık ekiplerine teslim ediyor.

201 kişi hayatta kaldı
Cankurtaran ekipleri temmuz ve ağustos aylarında 204 boğulma vakasına müdahale etti. Bu vakalarda 201 kişinin hayatta kalmasını sağlayan ekipler mesai saatlerinde meydana gelen vakalarda ise 3 kişinin boğularak hayatını kaybetmesine ise engel olamadı.

En fazla vaka Atakum ilçesinde meydana geldi
Ekiplerin temmuz ve ağustos aylarında Terme ilçesi Miliç sahilinde 19 boğulma vakasına müdahale ederken 19 kişinin hayatta kalmasını sağladı. Tekkeköy ilçesi Costal sahilinde 6 boğulma vakası meydana gelirken ekiplerin çalışmasıyla 6 kişi de hayatta kaldı. Atakum ilçesinde 140 boğulma vakası meydana geldi. Bu boğulma vakalarında 137 kişi hayatta kalırken 3 kişi ise hayatını kaybetti. 19 Mayıs ilçesinde 13 boğulma vakası meydana gelirken 13 kişi cankurtaranlar sayesinde hayatta kaldı. Alaçam ilçesinde boğulma vakası meydana gelemezken, Yakakent ilçesinde 16 boğulma vakası oldu ve bu boğulma vakalarında da ekipler sayesinde can kaybı yaşanmadı.

201 kişinin hayatını kurtardılar

201 kişinin hayatını kurtardılar

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