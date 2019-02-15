2010 komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik operasyonda 2 gözaltı

Zonguldak’ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli olarak 76 ilde başlatılan operasyonda, 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında Zonguldak ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı. KHK ile görevinden ihraç edilen polis memuru ile mahrem imam olduğu iddia edilen ve ihraç edilen veteriner hekim, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli, alınan güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.



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