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2010 komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik operasyonda 2 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 15.02.2019 11:12 | Son Güncelleme

Zonguldak’ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Zonguldak’ta 2010 yılında gerçekleştirilen komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ/PDY operasyonu kapsamında 2 kişi gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından FETÖ/PDY’ye yönelik sürdürülen operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı. Ankara merkezli olarak 76 ilde başlatılan operasyonda, 2010 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik FETÖ/PDY soruşturmasında Zonguldak ve Afyonkarahisar’da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 2 kişi gözaltına alındı. KHK ile görevinden ihraç edilen polis memuru ile mahrem imam olduğu iddia edilen ve ihraç edilen veteriner hekim, emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirildi. 2 şüpheli, alınan güvenlik önlemleri altında Zonguldak Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerin sorgusu sürüyor.

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