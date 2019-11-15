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2011 KPSS'ye yönelik FETÖ operasyonunda 45 şüpheli gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 09:10 | Son Güncelleme

29 ilde sürdürülen operasyonda 121 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

2011 KPSS sorularını FETÖ mensuplarına dağıttığı gerekçesiyle haklarında gözaltı kararı verilen 121 şüpheliden 45'i, 29 ildeki operasyonla yakalandı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, 2011 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sorularının, FETÖ üyelerince örgüt mensuplarına dağıtıldığı tespit edildi.

Bunun üzerine 59'u aktif görevde 121 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Karar doğrultusunda harekete geçen Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Ankara merkezli 29 ilde operasyon düzenlendi.

45 şüphelinin gözaltına alındığı operasyon kapsamında, diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
2011 Kpss Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Ankara Emniyet Müdürlüğü FETÖ

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