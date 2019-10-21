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2012 yılında öldürülen Rus milletvekili ve ailesinin cesetleri bulundu

DÜNYA HABERLERİ  | 21.10.2019 20:31 | Son Güncelleme

Rusya’da, 2012 yılında öldürülen Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun cesetleri 7 yıl sonra bulundu. Sidorova ailesinin ortadan kaybolmasıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında geçen Temmuz ayında gözaltına alınan suç örgütü lideri Oleg Shishkanov’un, milletvekilinden zorla almak istediği bazı arsa tapularını vermemesi nedeniyle katliamı gerçekleştirdiği öne sürüldü.

Rusya'da 2012 yılında Ramenskoye Milletvekili Tatyana Sidorova ile eşi ve 2 çocuğunun ortadan kaybolmasının üzerindeki sır perdesi, aile üyelerinin cesetlerinin bulunmasıyla ortadan kalktı.

7 yıldır kayıp olan milletvekili Sidora ile eşi ve biri kız iki çocuğunun öldürüldükleri şüphesiyle yürütülen soruşturma kapsamında şüphelerin üzerinde toplandığı suç örgütü lideri Oleg Shishkanov, geçen Temmuz ayında gözaltına alındı. Shishkanov'un kadın ticareti, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi birçok suç kaydı bulunuyor.

CANSIZ BEDENLERİNE ULAŞILDI

Açıklanmayan bir bölgede yapılan kazı çalışmaları sonucu vahşice katledilen aile üyelerinin cansız bedenleri bulundu. Aile üyelerinin adli tıp kontrollerinde kafalarından silahla vurularak öldürüldükleri saptandı.

ARSA TAPULARINI VERMEDİĞİ GEREKÇESİYLE KATLETTİ

Yapılan soruşturmada Sidorova'nın bazı arsa tapularını suç örgütü lideri Oleg Shishkanov'a vermeyi reddetmesi üzerine ailesiyle birlikte katledildiği düşünülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Tatyana Sidorova

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