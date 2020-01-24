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  4. 2012’deki Bingazi saldırısının beyni El-İmam’a 19 yıl hapis

2012’deki Bingazi saldırısının beyni El-İmam’a 19 yıl hapis

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 10:23 | Son Güncelleme

ABD yargısı 2012 yılında Libya’nın Bingazi kentinde düzenlenen ve ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ile diğer üç çalışanın öldürüldüğü saldırının beyni olduğu iddiasıyla Mustafa El-İmam’ı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.Eylül 2012’de Libya’nın en büyük ikinci kenti olan Bingazi’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konsolosluğuna Ensar El Şeria grubu militanları tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve diğer üç hükümet çalışanı hayatını kaybetmişti.ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Libya vatandaşı olan Mustafa el-İmam, 11 Eylül 2012’de Bingazi’de ABD Özel Misyonu ve Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ekibine düzenlenen terör saldırısında Libya Büyükelçisi J.

ABD yargısı 2012 yılında Libya’nın Bingazi kentinde düzenlenen ve ABD Büyükelçisi Christopher Stevens ile diğer üç çalışanın öldürüldüğü saldırının beyni olduğu iddiasıyla Mustafa El-İmam’ı 19 yıl hapis cezasına çarptırdı.
Eylül 2012’de Libya’nın en büyük ikinci kenti olan Bingazi’de Amerika Birleşik Devletleri (ABD) konsolosluğuna Ensar El Şeria grubu militanları tarafından saldırı düzenlenmiş, saldırıda Büyükelçi Christopher Stevens ve diğer üç hükümet çalışanı hayatını kaybetmişti.
ABD Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, "47 yaşındaki Libya vatandaşı olan Mustafa el-İmam, 11 Eylül 2012’de Bingazi’de ABD Özel Misyonu ve Merkezî İstihbarat Teşkilatı (CIA) ekibine düzenlenen terör saldırısında Libya Büyükelçisi J. Christopher Stevens ve ABD hükümet personeli Sean Smith, Tyrone Woods ve Glen Doherty’nin öldürülmesiyle ilgili federal terör suçlamaları ile diğer suçların toplamında 19 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı” denildi.
Öte yandan Büyükelçi Stevens’ın yanı sıra Smith, Woods ve Doherty’nin hayatını kaybettiği saldırıdan sonra ABD konsolosluğu kapatılmış, saldırı daha sonra film olarak beyaz perdeye aktarılmıştı.

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