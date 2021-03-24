HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. 2012’deki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

2012’deki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu

24.03.2021 15:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2012 yılında yapılan polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruların sızdırılmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu.Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012’de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına ulaşarak soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı.

Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) 2012 yılında yapılan polislikten komiser yardımcılığına geçiş sınavında soruların sızdırılmasına yönelik soruşturmada 12 şüpheli itirafçı oldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 2012’de yapılan Polislikten Komiser Yardımcılığına geçiş sınavında, FETÖ üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına ulaşarak soruları örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine soruşturma başlatmıştı. Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sınav sorularını alarak, komiser yardımcısı oldukları ve soruların dağıtılmasına aracılık ettikleri tespit edilen 3’ü aktif görevde 37 şüpheliyi gözaltına almıştı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 37 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorguya alınan şüphelilerden 12’si etkin pişmanlıktan faydalanmak istediklerini söyleyerek itirafçı oldu. Örgütle bağlantılı oldukları tespit edilen 234 kişiyi teşhis eden 12 şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 25 şüpheli ise çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi. İtirafçıların ifadesi doğrultusunda örgütün emniyet mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmanın da savcılık tarafından derinleştirdiği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı! Heidi Klum, 16 yaşındaki kızıyla poz verdi, herkes aynı yorumu yaptı!
Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildiBelgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi
72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti72 yıl önce eşi tırpanla bileklerini kesti! Sebebi şoke etti

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Son Dakika: 22 Mart koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Meteoroloji'den kar yağışı ve fırtına uyarısı

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Aşiret liderleri bir araya geldi: Bugün tarihi bir karara imza attık

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Antalya'da 'pes' dedirten parti! Sosyal medyada örgütlenmişler

Diğer Haberler

Burhan Kayatürk kimdir, kaç yaşında ve nereli? Burhan Kayatürk AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Burhan Kayatürk AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Belgin Uygur kimdir, kaç yaşında ve nereli? Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Belgin Uygur AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Camı kırarak girdiği evde sevgilisini öldüren sanık: Korkutmak için ateş ettim

'Başkasını seviyorum' dedi, sonrası korkunç

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Bekir Bozdağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Bekir Bozdağ AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Binali Yıldırım kimdir, kaç yaşında ve nereli? Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Binali Yıldırım AK Parti MKYK üyeliğine seçildi

Denize düşen kızı böyle kurtardı!

Denize düşen kızı böyle kurtardı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.