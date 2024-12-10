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  4. 2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.12.2024 08:38
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Suriye'deki tarihi değişiklikler Türkiye'yi de etkiliyor. Beşar Esad'ın kaçıp yönetimin el değiştirmesinden sonra bazı Suriyeliler yola koyulmuştu. Yığılmaları önlemek amacıyla bir karar daha alındı. 2013'te kapatılan Yayladağı Hudut Kapısı yeniden açıldı.

2013'te kapatılmıştı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Suriyeliler için yeniden açıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçişlerdeki yoğunluğu azaltmak için Hatay'da Türkiye - Suriye sınırındaki Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını duyurdu. Hudut kapısının 2013'te geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.

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TALİMAT ERDOĞAN'DAN

Kabine toplantısının ardından gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşte yoğunluğun azaltılması için Yayladağı Hudut Kapısı'nın yeniden açıldığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yığılmaları önlemek ve trafiği kolaylaştırmak amacıyla Yayladağı Hudut Kapısı’nı da bugün itibarıyla geçişlere açıyoruz” dedi.

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2013'TE KAPATILMIŞTI

Yayladağı Hudut Kapısı'nın, 2013 yılında geçici süreliğine kapatılması kararı alınmıştı.

HATAY'DA DÖNÜŞLER DEVAM EDİYOR

Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından Esad rejiminin yıkılmasıyla, Suriyeli vatandaşlar yurtlarına dönmeye başladı.

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MOBİL HİZMET TIR'I GÖNDERİLDİ

Hatay’ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Gümrük Kapısına dün sabahın ilk saatleriyle çok sayıda Suriyeli vatandaş geldi. Kucaklarında bebekleri, valizleri, sırtlarına aldıkları eşyalar ile gümrük kapısına gelen Suriyeliler yoğunluk oluşturmaya devam ediyor.

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Öte yandan, Suriyelilerin ülkelerine dönüşünü hızlandırmak için İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı bölgeye ’Mobil Hizmet Birimi’ tırı gönderdi. (İHA-DHA)

Anahtar Kelimeler:
Hatay Yayladağı suriyeli
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