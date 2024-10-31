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  4. 2013 yılında arabası çalındı, 11 senenin ardından kayıp otomobile peş peşe trafik cezası geldi! Film gibi olay

2013 yılında arabası çalındı, 11 senenin ardından kayıp otomobile peş peşe trafik cezası geldi! Film gibi olay

Devrim Karadağ Devrim Karadağ Mynet İçerik Sorumlusu
31.10.2024 08:36
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Film gibi olay İstanbul'da meydana geldi. 2013 Yılında Yediemin otoparkına çekilen bir minibüs, otomobil hırsızları tarafından çalındı. Aradan yıllar geçti, araç sahibi öldü; Yediemin otoparkı kapandı, yerine konut yapıldı. Tam 11 yıl sonra ailenin bile unuttuğu minibüse peş peşe gelmeye başlayan trafik cezaları ise şaşkına çevirdi.

2013 yılında arabası çalındı, 11 senenin ardından kayıp otomobile peş peşe trafik cezası geldi! Film gibi olay

İstanbul'da meydana gelen olay hem herkesi şaşırttı, hem de 'Benimde başıma gelir mi?' diye endişelendirdi. 38 yaşındaki Behçet Güzel’in babası Selahattin Güzel’in ticari marka aracı 2013 yılında İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki Sefaköy semtinde bulunan Yediemin otoparkına çekildi. Aile aracını geri almak için o otoparka gittiğinde ise iddiaya göre aracın çalındığını öğrendi. Ancak 11 yıl sonra araca gelen trafik cezaları aileyi isyan ettirdi.

“ARAÇ ORTADAN KAYBOLDU, ÇALINDIĞI BİLGİSİ VERİLDİ”

Behçet Güzel, “Aracımız Yediemin otoparkına çekildikten sonra ulaşamadık, araç ortadan kayboldu. Aracın peşine düştük, otoparkta öyle bir araç olmadığını söylediler. Birkaç tane daha araç kaybolmuş. Araçların çalındığına dair bilgi verildi." diye konuştu.

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"CEZALAR GELMEYE BAŞLADI"

40’a yakın aracın çalındığına dair şikayetler olduğunu duyduklarını belirten Güzel "Sonra bize cezalar gelmeye başladı. Rahmetli babamın üzerine kayıtlı e-Devlet sayfasından da cezalar görülmektedir” dedi.

CEZALARA İTİRAZ ETTİ

Ekol TV'deki habere göre; Selahattin Güzel’in oğlu Behçet Güzel ise kullanmadıkları o araç için gelen cezalara itiraz etti.

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“SEBEBİNİ BİR TÜRLÜ ÖĞRENEMİYORUZ”

Behçet Güzel, “Babamın cezalarını, plakaların üzerine gelen icraları kapatmak istedim. Haberimiz yoktu durumdan, peşine düştükten sonra bu konuyu öğrendik. 11 yıldır kullanmadığımız aracın cezası gelmeye başladı. İhlal geçişleri geliyor ve sebebini bir türlü öğrenemiyoruz. Hem aracımı çalandan hem de plakamı kullanandan şikayetçiyim” diye konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
Ceza Minibüs
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