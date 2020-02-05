2013 yılında araç trafiğine kapatılmıştı! Hıdırlık Köprüsü hikayesiyle şaşırtıyor

"2'nci Gıyaseddin Keyhüsrev'in 3 oğlunun birlikte hükümet ettiği dönemde onların vezirlerinden bir tanesi tarafından yapılmıştır. Tokat'ta 4 tane Selçuklu köprüsü var. Tokat Selçuklu tarihinde önemli bir yer. Kervan yollarının hem doğudan gelen hem de güneyden gelen kervan yollarının kesiştiği noktadır. Köprülerin yanı sıra da çok sayıda kervansaray bulunmaktadır. Bu köprü hem ihtişam açısından hem de üzerinde bulundurduğu kitabe açısından diğer birçok köprüden farklı. Çünkü köprüler üzerinde kitabe olan örnek çok azdır. Bunda görkemli bir kitabe var. Bunun yanı sıra kitabe de Selçuklu sülüs denilen yazı sitili ile kitabe 4 satır yazılmış. Bu iki açıdan önemli, faklı, güzel ve muhteşem bir köprüdür."