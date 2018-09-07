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2013'te yaptırdığı mezar taşına '2016' yazdırdı, 2018'de öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 11:16 | Son Güncelleme

 ORDU’nun Gölköy ilçesinde, 2013 yılında kendisi ve eşi (80) için mezar yaptıran, mezar taşına ölüm yılını '2016', eşininkine ise '2020' yazdıran Mehmet Somuncu (84), dün yaşamını yitirdi.

2013'te yaptırdığı mezar taşına '2016' yazdırdı, 2018'de öldü

Nedim KOVAN- Ali YAZAN/GÖLKÖY (Ordu), (DHA)- ORDU’nun Gölköy ilçesinde, 2013 yılında kendisi ve eşi (80) için mezar yaptıran, mezar taşına ölüm yılını '2016', eşininkine ise '2020' yazdıran Mehmet Somuncu (84), dün yaşamını yitirdi. Mezar taşına yazdırdığı tarihten 2 yıl daha fazla yaşayan Somuncu, yaptırdığı mezarında toprağa verilecek.
İlçede eşi Fatma Somuncu ile birlikte yaşayan 6 çocuk babası Mehmet Somuncu, kalp rahatsızlığı nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrası yaklaşık 20 yıldır kalp piliyle yaşamanı sürdürdü. İnşaat ustası olarak çalışıp ailesinin geçimini sağlayan Mehmet Somuncu, sağlık sorunlarının artması üzerine zor günler yaşadı. Mehmet Somuncu, Temmuz 2013'te yakınlarına "Her an ölebilirim" diyerek, ilçeye bağlı Çatak Mahallesi’nde kendisi ve eşi için 10 bin TL harcayarak mermerden mezar yaptırdı. Somuncu, mezar taşlarına da kendi ölüm yılını '2016', daha uzun yaşayacağını tahmin ettiği eşininkine ise '20207 yazdırdı. Somuncu, mezar taşlarına, 'Gayesi bilinmez mukadderatın ölümdür, en büyük sırrı hayatın' yazısı yazdırdı. Doğum ve ölüm tarihleri yer alan boş mezarı gören yöre halkı da şaşkınlıklarını gizleyemedi.
2 YIL DAHA UZUN YAŞADI
Bir süredir Ordu Devlet Hastanesi’nde kalp rahatsızlığı nedeniyle tedavi gören Mehmet Somuncu, dün yaşamını yitirdi. Mehmet Somuncu'nun, ölümü ailesi ve sevenlerin yanı sıra eşi Fatma Somuncu'yu hüzne boğdu. Mehmet Somuncu, ilçedeki cenaze töreninin ardından Çatak Mahallesi’nde yaptırdığı mezarında toprağa verilecek.
RÖPORTAJ VERMİŞTİ
Daha önce gazetecilere röportaj veren Mehmet Somuncu, yaptırdığı mezarın taşına ölüm yılını 2013 yazdırmak istediğini, fakat mermercinin ‘Sen iyi görünüyorsun üç yıl daha yaşarsın 2016 yazalım’ deyince ‘2016’ yazdırdığını belirtmişti. Somuncu, konuşmasında "Ölüm tarihinde bir mahsur yoktur. Bir sene sonra ölürsün, bir sene evvel ölürsün onda bir mahsur olmadığından tarihi de yazdırdım. Mermerci 'Ben gelir düzeltirim sen ölünce' dedi. Mezarları yaptırdım, eşim de bundan memnun. Yalnız onun mezar taşına benim tarihten 4 yıl sonrasını yazdırdım, çünkü benden 4 yaş küçük. Benden sonra 4 yıl daha yaşar" ifadelerini kullanmıştı.

FOTOĞRAFLI

2013'te yaptırdığı mezar taşına '2016' yazdırdı, 2018'de öldü2013'te yaptırdığı mezar taşına '2016' yazdırdı, 2018'de öldü

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