2013'te yaptırdığı mezar taşına '2016' yazdırdı, 2018'de öldü (2)

TOPRAĞA VERİLDİ, MEZAR TAŞINDAKİ YIL DEĞİŞTİRİLDİ
Ordu'nun Gölköy ilçesinde, 2013 yılında kendisi ve eşi için mezar yaptıran, taşına ölüm yılını '2016', eşininkine ise '2020' yazdıran Mehmet Somuncu'nun cenazesi, Ordu Devlet Hastanesi'nden alındı. Somuncu için Gölköy Merkez Camii'nde, cuma namazının ardından öğle vakti cenaze namazı kılındı. Mehmet Somuncu'nun cenazesi, götürüldüğü Çatak Mahallesi'ndeki aile mezarlığında defnedildi. Somuncu'nun 2013'te mezarı yaptırırken, '2016' yazdırdığı yıl, '2018' olarak değiştirildi.
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