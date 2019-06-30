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'2014'ten Bu Yana 32 Bin Göçmen Öldü ya da Kayboldu'

30.06.2019 23:32 | Son Güncelleme

Uluslararası Göç Örgütü IOM, 2014 ile 2018 yılları arasında dünya çapında 32 bin göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı. Bu ölümlerin çoğu, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişte Akdeniz’de yaşandı

'2014'ten Bu Yana 32 Bin Göçmen Öldü ya da Kayboldu'

Uluslararası Göç Örgütü IOM, 2014 ile 2018 yılları arasında dünya çapında 32 bin göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı. Bu ölümlerin çoğu, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişte Akdeniz’de yaşandı.

IOM raporu, bu yıllar arasında Akdeniz’de ölen ya da kaybolanların sayısının 18 bin olduğunu bildirdi. Bu kişilerin neredeyse üçte ikisi bulunamadı.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Güney Asya’da kayıtlata geçen 2 bin 200 ölümün büyük bölümünün Arakanlı mülteciler arasında yaşandığını söyledi. Güney Asya’da Afgan 288 göçmen de hayatını kaybetti.

Millman, ‘’Yemen’deki çatışmalara rağmen Afrika boynuzundan Kızıl Deniz ve Aden Körfezi üzerinden göç girişimi sürdü. 2018’de Yemen kıyıları açıklarında 125 kişi boğuldu. Bu rakam 2017’de 53’tü. ABD-Meksika sınırında da 2014’ten beri ölümler her yıl arttı. Bu rakam beş yılda 1907’yi buldu’’ dedi.

VOA’e bilgi veren Millman, IOM’un Kayıp Göçmenler Projesi’ne dahil edilen bu göçmenlerin, ‘’yolda olan kişiler’’ olarak tanımlandığına dikkat çekti. IOM sözcüsü, istisnalar olsa da gözaltında ölenlerin ayrı bir kategori olduğunu vurguladı. Sözcü, bu istisnaların iki saatten az bir süre gözaltındayken ölenler olduğunu söyledi.

IOM ve BM Çocuk Fonu UNICEF’in benzer bir raporu da iki gün önce açıklanmıştı. Raporda 2014'ten bu yana yaklaşık bin 600 çocuğun, yani neredeyse her hün bir çocuğun göç yolunda yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu açıklanmıştı. Raporda, ölen ya da kaybolan birçok çocuğun kayıtlara bile geçmediği belirtilmişti.

Bu küresel rakamların, yaşanan krizin çapını yansıtmadığına dikkat çeken Göç Örgütü, birçok göçmen ölümünün bildirilmediğine birçok göçmenin cesedine ulaşılamadığını vurguluyor. Ancak araştırmacılar, istatistiklerin daha iyi bir hayat ya da güvenlik için hayatlarını riske atan yüz binlerce göçmen ya da mülteciyi bekleyen tehlikelerin ne kadar büyük olduğunu gösterdiğini belirtiyor.

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