'2014'ten Bu Yana 32 Bin Göçmen Öldü ya da Kayboldu'

Uluslararası Göç Örgütü IOM, 2014 ile 2018 yılları arasında dünya çapında 32 bin göçmenin öldüğünü ya da kaybolduğunu açıkladı. Bu ölümlerin çoğu, Kuzey Afrika’dan Avrupa’ya geçişte Akdeniz’de yaşandı.

IOM raporu, bu yıllar arasında Akdeniz’de ölen ya da kaybolanların sayısının 18 bin olduğunu bildirdi. Bu kişilerin neredeyse üçte ikisi bulunamadı.

IOM Sözcüsü Joel Millman, Güney Asya’da kayıtlata geçen 2 bin 200 ölümün büyük bölümünün Arakanlı mülteciler arasında yaşandığını söyledi. Güney Asya’da Afgan 288 göçmen de hayatını kaybetti.

Millman, ‘’Yemen’deki çatışmalara rağmen Afrika boynuzundan Kızıl Deniz ve Aden Körfezi üzerinden göç girişimi sürdü. 2018’de Yemen kıyıları açıklarında 125 kişi boğuldu. Bu rakam 2017’de 53’tü. ABD-Meksika sınırında da 2014’ten beri ölümler her yıl arttı. Bu rakam beş yılda 1907’yi buldu’’ dedi.

VOA’e bilgi veren Millman, IOM’un Kayıp Göçmenler Projesi’ne dahil edilen bu göçmenlerin, ‘’yolda olan kişiler’’ olarak tanımlandığına dikkat çekti. IOM sözcüsü, istisnalar olsa da gözaltında ölenlerin ayrı bir kategori olduğunu vurguladı. Sözcü, bu istisnaların iki saatten az bir süre gözaltındayken ölenler olduğunu söyledi.