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  4. 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

14.06.2021 00:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kenan İmirzalıoğlu'nun sunuculuğunu üstlendiği, ATV ekranlarında yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster" programında 13 Haziran Pazar akşamında Selma Hanım'a sorulan, 2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir? sorusu dikkat çekti.

2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

Türk televizyon tarihinde uzun süre ekranlarda olan programlar arasında yer alan "Kim Milyoner Olmak İster" programı yepyeni yarışmacılarıyla bu akşam ATV ekranlarında yayınlandı. 13 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster programının yarışmacılarından biri de Selma Hanım oldu. 30 bin TL değerindeki "2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?" sorusu merak konusu oldu.

İşte o soru ve yanıtı:

2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

a.) Su aygırı
b.) Firavun faresi
c.) Aslan
d.) İnsan

30 bin TL'lik soruda çift joker hakkını kullanan yarışmacının ilk tercihi d seçeneği "insan" oldu. Bu sorunun cevabı yanlış çıktı. İkinci tercihini yapan yarışması "firavun faresi" yanıtını verdi ve 30 bin TL kazandı.

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atv
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