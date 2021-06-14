Türk televizyon tarihinde uzun süre ekranlarda olan programlar arasında yer alan "Kim Milyoner Olmak İster" programı yepyeni yarışmacılarıyla bu akşam ATV ekranlarında yayınlandı. 13 Haziran Pazar akşamı Kim Milyoner Olmak İster programının yarışmacılarından biri de Selma Hanım oldu. 30 bin TL değerindeki "2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?" sorusu merak konusu oldu.

İşte o soru ve yanıtı:

2016'da 1024 memeli türü üzerinde yapılan bir araştırmaya göre, kendi türünden canlılar tarafından öldürülme oranı en yüksek olan hangisidir?

a.) Su aygırı

b.) Firavun faresi

c.) Aslan

d.) İnsan

30 bin TL'lik soruda çift joker hakkını kullanan yarışmacının ilk tercihi d seçeneği "insan" oldu. Bu sorunun cevabı yanlış çıktı. İkinci tercihini yapan yarışması "firavun faresi" yanıtını verdi ve 30 bin TL kazandı.

