'2017'de bizi ziyaret eden nesne, uzaylılara ait bir ışık yelkenlisi'

Prof. Dr. Loeb, The Salon'a verdiği son röportajında, 25 ışıkyılı uzaktaki bir yıldızdan, Vega yönünden gelen ve 4 yıl önce keşfedilen nesneye dair görüşlerini paylaştı.

Loeb, "İlk başta gökbilimciler bunun bir kuyruklu yıldız olması gerektiğini varsaydı. Ama bu görüşte bir sorun var. Çünkü bu nesnenin bir kuyruğu yok"diye konuştu:

Bazı insanlar da 'Tamam bu bir kuyruklu yıldız değil ama sadece bir kaya' dedi. Fakat bu görüşte de bir sorun var. Yaklaşık 6 ay sonra anlaşıldı ki Güneş'in uyguladığı çekim kuvvetine ek olarak, nesne son derece büyük bir güçle itiliyor da. Bu da bize Güneş'in çekim kuvvetinin yanında nesneyi iten başka bir kuvvetin de bulunduğunu gösterdi. Normalde bu kuvvet, kuyruklu yıldızın kuyruğundaki roket etkisinden kaynaklanır ama bu nesnenin kuyruğu yok. Öyleyse soru şu: Bu büyük itiş gücünü ne yaratıyor?

Prof. Loeb bu gizemli nesneyle ilgili fikirlerini detaylı anlattığı bir kitap da yazdı. Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth (Dünya Dışı: Dünyanın Ötesinde Akıllı Yaşamın İlk İşareti) adlı kitabın 26 Ocak'ta çıkması bekleniyor.