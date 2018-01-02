2017 yılında en çok bu dizileri izledik

Son Güncelleme 1 saat önce DİZİ HABERLERİ | 02.01.2018 15:18 |1 saat önce

Yıl boyunca başlayan biten diziler, reytinglere yenik düşen diziler, izlenme rekorları kıran diziler derken televizyon ekranlarında kıyasıya mücadeleye tanık olduk. İşte o mücadelenin kazananları...

Medya Takip Merkezi (MTM), 2017 yılı boyunca yazılı basında en çok konuşulan yerli dizileri araştırdı. Araştırmaya göre 2006 yılından bu yana ekranlarda olan Arka Sokaklar dizisi listenin ilk sırada yer aldı. Onu 2014 yılında yayın hayatına başlayan Diriliş Ertuğrul ve 2015 yılından bu yana ekranlarda yer alan Kırgın Çiçekler dizisi takip etti. İşte araştırmanın detayları…

2017 yılının en popüler dizileri

1 / 20 Arka Sokaklar Kanal D ekranlarında 12 sezon boyunca izleyici karşısında olan Arka Sokaklar dizisi, basında en çok habere konu olan yerli dizi oldu. Ekranların sevilen polisiye dizisi, yıl boyunca 5 bin 710 haberle basında adından söz ettirdi.

2 / 20 Diriliş Ertuğrul TRT’nin fenomen dizisi haline gelen ve reyting sıralamasında genelde üst sıralarda yer alan Diriliş Ertuğrul dizisi, en çok konuşulan ikinci dizi oldu. Başrolünde Engin Altan Düzyatan’ın rol aldığı dizi yıl boyunca basında 4 bin 545 habere konu oldu.

3 / 20 Kırgın Çiçekler ATV ekranında gençlik ve aile dizisi olarak yayınlanan Kırgın Çiçekler, basında da adından söz ettirdi. Yetiştirme yurdunda kalan kızların hayatının konu edildiği dizi, 3 bin 435 haberde yansıma buldu.

4 / 20 Seksenler 24 Ocak 2012’den bu yana 6 sezon boyunca TRT 1’de ekrana gelen ve başrollerini Rasim Öztekin, Özlem Türkad, Şoray Uzun, Yasemin Çonka, Ayşe Tolga, İlker Ayrık’ın paylaştığı Seksenler dizisi, 228. Bölümüyle geçtiğimiz Mayıs ayında final yapmıştı. Bir dönem dizisi olan Seksenler, basında konu olduğu 3 bin 333 haberle konuşuldu.

5 / 20 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Deniz Çakır’ın yer aldığı ATV’nin izlenen dizisi Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, konuşulan bir diğer yerli dizi oldu. 2017’nin son haftasında yayınlandığı gün reyting rekortmeni olan dizi 3 bin 266 haberler 2017 yılını geride bıraktı.

6 / 20 Aşk ve Mavi Başrolünde Emrah'ın yer aldığı Aşk ve Mavi dizisi 3 bin 243 habere konu oldu.

7 / 20 İstanbullu Gelin İstanbullu Gelin ise 3 bin 146 haberle öne çıktı.

8 / 20 Kiralık Aşk Kiralık Aşk bin 913 haberle dikkat çekti.

9 / 20 Yeni Gelin Yeni Gelin sıralamada 9. oldu.

10 / 20 Çocuklar Duymasın Çocuklar Duymasın bin 785 habere konu oldu.

11 / 20 Fazilet Hanım ve Kızları Yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaptığı, başrollerini Nazan Kesal, Deniz Baysal, Çağlar Ertuğrul, Mahir Günşiray, Afra Saraçoğlu ve Alp Navruzun paylaştıkları Fazilet Hanım ve Kızları toplam bin 734 habere kon oldu.

12 / 20 İsimsizler 27 Mart 2017 tarihinde ilk bölümü yayınlanan İsimsizler listede 12. sırada yer aldı.

13 / 20 Söz Başrollünü Tolga Sarıtaş'ın üstlendiği Söz, bin 707 habere konu oldu.

14 / 20 Payitaht: Abdülhamid Yönetmenliğini Serdar Akar'ın üstlendiği Payitaht: Abdülhamid, listede 14. sırada yer aldı.

15 / 20 Adı Efsane Kanal D'nin gençlik dizisi Adı Efsane bin 470 habere konu oldu ve 15. sırada yer aldı. Listede yer alan diğer diziler, sırasıyla şöyle:

16 / 20 İçerdekiler

17 / 20 Baba Candır

18 / 20 Hayat Şarkısı

19 / 20 Vatanım Sensin