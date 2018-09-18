2017'de her beş saniyede bir çocuk öldü

En fazla ölümler Afrika ülkelerinde yaşandı.BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Salı günü açıkladığı 2017 yılı raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 15 yaşın altında toplam 6 milyon 300 bin çocuk yaşamını yitirdi. Bu çocukların büyük bölümü beş yaşın altında. Rapora göre geçen yıl beş yaşın altında 5 milyon 400 bin çocuk, 5-15 yaşları arasında ise bir milyon çocuk hayatını kaybetti. 1990 yılında beş yaşın altında ölen çocukların sayısı 12 milyon 600 bindi.

UNICEF raporunda, "Bu rakamlara göre her beş saniyede bir çocuk öldü" tespiti yapıldı. UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy, "1990 yılından bu yana çocukların yaşam şansını artırmak için kayda değer ilerlemeler kaydettik. Ancak milyonlarca çocuğun yaşamı hangi ülkede ve nasıl koşullarda doğduklarına bağlı" dedi.

2030'a kadar çocuk ölümleri artabilir

Chandy açıklamasında, "Önlemler artırılmazsa bugünden 2030 yılına kadar beş yaşın altında 56 milyon çocuk ölebilir. Bunların yarısı yeni doğan bebekler olur" uyarısında bulundu. BM yetkilisi çocuk ölümlerinin ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşı gibi basit yöntemlerle engellenebileceğine dikkat çekti.