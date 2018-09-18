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2017'de her beş saniyede bir çocuk öldü

18.09.2018 17:36 | Son Güncelleme

BM Çocuklara Yardım Fonu'na (UNICEF) göre geçen yıl dünya genelinde her beş saniyede 15 yaşın altında bir çocuk yaşamını yitirdi.

En fazla ölümler Afrika ülkelerinde yaşandı.BM Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) Salı günü açıkladığı 2017 yılı raporuna göre geçen yıl dünya genelinde 15 yaşın altında toplam 6 milyon 300 bin çocuk yaşamını yitirdi. Bu çocukların büyük bölümü beş yaşın altında. Rapora göre geçen yıl beş yaşın altında 5 milyon 400 bin çocuk, 5-15 yaşları arasında ise bir milyon çocuk hayatını kaybetti. 1990 yılında beş yaşın altında ölen çocukların sayısı 12 milyon 600 bindi.

UNICEF raporunda, "Bu rakamlara göre her beş saniyede bir çocuk öldü" tespiti yapıldı. UNICEF Veri, Araştırma ve Politika Bölümü Direktörü Laurence Chandy, "1990 yılından bu yana çocukların yaşam şansını artırmak için kayda değer ilerlemeler kaydettik. Ancak milyonlarca çocuğun yaşamı hangi ülkede ve nasıl koşullarda doğduklarına bağlı" dedi.

2030'a kadar çocuk ölümleri artabilir

Chandy açıklamasında, "Önlemler artırılmazsa bugünden 2030 yılına kadar beş yaşın altında 56 milyon çocuk ölebilir. Bunların yarısı yeni doğan bebekler olur" uyarısında bulundu. BM yetkilisi çocuk ölümlerinin ilaç, temiz içme suyu, elektrik ve aşı gibi basit yöntemlerle engellenebileceğine dikkat çekti.

2030 yılına kadar yeni doğan bebeklerle küçük çocukların yaşamlarının güvence altına alınması hedefini belirleyen BM, çocuk ölümlerinin azaltılması yönündeki eğilimin devam etmesine rağmen, yine de bu konudaki ilerlemenin ağır olduğunu ifade etti.

UNICEF'e göre beş yaşın altındaki çocuk ölümlerinin yaklaşık yarısı Afrika'da, geri kalanların yüzde 30'u ise Güney Asya'da yaşanıyor. Rapora göre kırsal kesimde yaşayan çocuklar ile anneleri okula gitmemiş çocukların yaşamı daha fazla risk altında.

En çok çocuk Afrika'da öldü

İstatistiklere bakıldığında yaşam şansı en düşük çocuklar Somali, Çad ve Orta Afrika Cumhuriyeti’nde yaşıyor. Bu ülkelerde doğan her sekiz çocuktan biri beş yaşını görmüyor. Bir karşılaştırma yapmak gerekirse; Almanya’da beş yaşın altındaki ölümlerde bu oran 250 çocukta bir.

UNICEF çocuk ölümlerinin nedenlerini doğum sırasında komplikasyon yaşanması, zatürre, sıtma ve kan zehirlenmesi olarak sıraladı. Birçok vakada bebek ve küçük çocukların ölümlerinin basit ve düşük masraflı yöntemlerle engellenebileceğine dikkat çeken UNICEF, bunları hijyenik ortam, zamanında tedavi, iyi donanıma sahip doğumhaneler ve cibinlik olarak sıraladı. Daha büyük çocuk ve gençlerde ölüm nedenleri ise trafik kazaları ve boğulma olarak sıralandı.

AFP/HT,DÇÜ

© Deutsche Welle Türkçe

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