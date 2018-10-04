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"2017'de Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı yüzde 43 arttı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2018 09:34 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal: - "İki ülke ticaret hacmi 2017'de rekor kırarak 4 milyar Kanada dolarına ulaştı. 2017'de Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı yüzde 43 arttı"

TORONTO (AA) - Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke ticaret hacminin 2017'de rekor kırarak 4 milyar Kanada dolarına ulaştığını belirterek, "2017'de Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı yüzde 43 arttı." dedi.

Büyükelçi Ünal, Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Carleton Üniversitesine bağlı Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulunda "Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve Türkiye'nin İnsani Diplomasisi" konulu bir konferans verdi.

Konferansa, Kanada Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve diplomatlar ile akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlatan Ünal, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yaptığını aktardı.

Ünal, Türkiye'nin çok cüzi bir uluslararası yardım almasına rağmen sığınmacılar için yaklaşık 32 milyar dolar harcadığını ifade etti.

İdlib'deki son gelişmeleri de değerlendiren Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de imzaladıkları mutabakat sonucunda yaklaşık 3,5 milyon sivilin korunduğunu ve bunun büyük bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.

Büyükelçi Ünal, 2017 tarihli Küresel İnsani Yardım Raporu'na göre Türkiye'nin kişi başına düşen gelir temelinde en büyük bağışçı ülke olduğunu anlattı.

Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan Ünal, 15 Temmuz gecesi yaşananlara ve Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) dair ayrıntılı bilgi verdi.

Ünal, tüm olumsuzluklara rağmen Türk ekonomisinin olumsuz etkilenmediğini ve büyümesini sürdürdüğünü vurguladı.

Türkiye-Kanada ticari ilişkilerinde son dönemde yaşanan olumlu gelişmeleri örnek gösteren Ünal, "İki ülke ticaret hacmi 2017'de rekor kırarak 4 milyar Kanada dolarına ulaştı. 2017'de Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı yüzde 43 arttı ve ticaret hacmi 2018 ağustos ayı itibarıyla 3,2 milyar Kanada dolarına ulaşarak 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 81'lik artış kaydetti." dedi.

Büyükelçi Ünal, Türkiye-NATO ilişkilerine ilişkin bir soru üzerine, Türkiye'nin NATO ile sağlam ilişkileri bulunduğunu ve NATO'dan uzaklaşmadığını söyledi.

Türkiye'nin, NATO ve müttefiklerinden yeterli dayanışmayı göremediğine dikkati çeken Ünal, "NATO ve üyelerinin de Türkiye ile dayanışma göstermesini bekleriz. Zira müttefiklik ilişkisi, ihtiyaç duyulduğu zaman dayanışma gösterilmesine dayanır. Türkiye bu dayanışmayı maalesef bazı müttefiklerden zaman zaman görememektedir." diye konuştu.

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Kanada ticaret hacmi Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal

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