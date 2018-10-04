TORONTO (AA) - Türkiye’nin Ottawa Büyükelçisi Selçuk Ünal, iki ülke ticaret hacminin 2017'de rekor kırarak 4 milyar Kanada dolarına ulaştığını belirterek, "2017'de Türkiye'nin Kanada'ya ihracatı yüzde 43 arttı." dedi.

Büyükelçi Ünal, Kanada’nın başkenti Ottawa’daki Carleton Üniversitesine bağlı Norman Paterson Uluslararası İlişkiler Okulunda "Türkiye'nin Çevresindeki Güvenlik Sınamaları ve Türkiye'nin İnsani Diplomasisi" konulu bir konferans verdi.

Konferansa, Kanada Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve diplomatlar ile akademisyenler, öğrenciler ve basın mensupları katıldı.

Konuşmasında Türkiye'nin dış politika önceliklerini anlatan Ünal, Türkiye'nin yaklaşık 4 milyon Suriyeli ve Iraklıya ev sahipliği yaptığını aktardı.

Ünal, Türkiye'nin çok cüzi bir uluslararası yardım almasına rağmen sığınmacılar için yaklaşık 32 milyar dolar harcadığını ifade etti.

İdlib'deki son gelişmeleri de değerlendiren Ünal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Soçi'de imzaladıkları mutabakat sonucunda yaklaşık 3,5 milyon sivilin korunduğunu ve bunun büyük bir diplomatik başarı olduğunu belirtti.