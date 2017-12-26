2017’nin dikkat çeken 10 güzellik yıldızı

Son Güncelleme 27 dakika önce FOTO ANALİZ HABERLERİ | 26.12.2017 15:10 |27 dakika önce

2017 yılında yeniden tanımladıkları güzellik algılarıyla tüm dikkatleri üstüne çeken 10 güzellik yıldızıyla tanışın.

Bu yılın en çok dikkat çeken güzelleri onlar oldu!

2017’nin dikkat çeken 10 güzellik yıldızı

1 / 10 Iris Law 2018'in gelecek vaat eden taze yüzlerden biri <strong>Jude Law</strong>’un şanslı genlerini taşıyan kızı Iris Law. Bu senenin başında Burberry'nin güzellik elçisi olan Iris, moda dünyasına adım atmadan ışıldayan güzelliğini tescilledi. İngiliz it-girl gençliğinin sınırlarını terk etmediği, deneysel ve eğlenceli güzelliği sayesinde 2018 senesi boyunca takibi garantiledi.

2 / 10 Sadie Sink Hollywood'un yeni gözde kızılı Sadie Sink ile tanışın<strong>! Stranger Things'</strong>in ilk sezonunda Eleven karakteriyle herkesi kendine hayran bırakan, rol arkadaşı <strong>Winona Ryder</strong> gibi genç yaşta ikona dönüşen, Millie Bobby Brown, güzellik perisi ünvanını ikinci sezonda Sadie Sink'e bıraktı. Kızıl saçlarıyla ilk bakışta etkisi altına alan Sadie Sink, 15 yaşında olmasına rağmen 2017'nin son çeyreğinde yılın en genç ve parlayan ismine dönüştü.

3 / 10 Lily Collins Genç aktris Lily Collins, ilham veren güzelliğiyle 2017 yılına imzasını attı. Doğal cazibesiyle hayran bırakan Amerikalı güzel, güzellik sınırlarının dışına çıkmaktan korkmadığını bu sene kanıtlayarak modern-romantik güzelliğini özgürleştirdi. Deneysel makyaj denemelerinden MET Gala'daki radikal bob'una her yüzünü cesurca gösteren Lily Collins, bu sene güzellik dünyasının en çarpıcı isimlerinden biriydi.

4 / 10 Adwoa Aboah Yeni nesil süpermodel <strong>Adwoa Aboah</strong>, 2017'de birçok farklı karakteriyle göz önündeydi, yılın modeli ünvanı, güçlü politik figürü ve güzellik algısını değiştiren ''buzz cut'' saçları. İngiliz it-girl, güzellik imzası olan çilleri, sararmış kaşları ve alternatif pixie'siyle 2017 yılında güzellik kavramını yeniden tanımladı. Adwoa Aboah'ın yükselişteki cool güzelliğini 2018 yılında da takipte kalın!

5 / 10 Solange Cool bohem Solange, romantik sanat eserlerini andıran otantik güzelliğiyle pop kraliçesi olan ablası Beyoncé'nin gölgesinden çıkıyor. Alternatifin yeni popüler olduğu 2017 yılında Solange, tanımların dışındaki güzelliğiyle tüm sene gündemi meşgul etti. "Don't Touch My Hair" müzik videosundaki artistik saç modelleriyle saç gurusu olduğunu kanıtlayan Solange, eklektik tarzıyla 2017 senesinin çılgın güzellik ikonu ünvanını kazandı.

6 / 10 Cara Delevingne 2017'nin en radikal güzellik dönüşümü saçlarını kazıtan süpermodel/aktris/yazar Cara Delevingne'a ait. Bu seneye kadar güzellik imzası küllü uzun saçlarına dokunmayan İngiliz it-girl, bu sene cool platin ve asi pixie'nin çekim alanına girdi. Platin bob'u, MET Gala'daki gümüş kafası ve pixie'yi romantikleştiren tavrıyla Cara, kırmızı halının vazgeçilmez güzellik yıldızına dönüştü. Kırmızı halıda sergilediği takdire şayan performansla hafızalara kazınan Cara, 2017'de güzellik dünyasının en oyuncu yüzü oldu.

7 / 10 Meghan Markle 2017'nin en önemli fenomenlerinden biri de Prens Harry'nin Meghan Markle ile nişanını duyurması oldu. Kraliyet ailesine girmeye hazırlanan Amerikalı güzel, kısa sürede popüler kültürün gözde yüzlerinden birine dönüştü. İfadesini güçlendiren kaşları, duruluğunun simgesi çilleri ve modern güzellik tavrıyla, geleceğin düşesi Meghan Markle ilham perisi olmayı kısa sürede başardı.

8 / 10 Slick Woods Moda dünyasının asi kızı Slick Woods, alışılmışın dışındaki güzelliği, alternatif pixie'si, radikal karakteri ve güçlü özgüveniyle 2017'nin en yüksek çıkışını yaptı. Eksantrik güzelliğiyle Rihanna'nın radarına giren genç model, Fenty Beauty'nin yüzü oldu. Z jenerasyonunun özgün yüzü olan Slick Woods, 2018'de de kural tanımayan, bireysel ve tuhaf güzelliğiyle çekim alanımızdan çıkmayacak.

9 / 10 Duckie Thot Karanlık Barbie Duckie Thot, 2017'nin güzellik yıldızı ünvanının sahibi. Koyu ten rengi yüzünden modellik kariyerinde uzun süre zorluk yaşayan Thot, 2017'de parlayan güzellik elementleriyle senenin ilham veren yüzlerinden oldu. Alice Harikalar Diyarında temalı Pirelli takviminde ilk siyahi Alice'i canlandıran ve yılın güzellik markası Fenty Beauty kampanyalarında yer alan Duckie Thot, geceyi kıskandıran karanlık güzelliğiyle güzellik normlarını yeniden inşa etti.