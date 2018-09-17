2018-2019 eğitim öğretim yılı başladı, Türkiye OECD sıralamasında nerede?

Aynı yıl 35 OECD ülkesinin sıralandığı rapordaki bu rakamlarla Türkiye, Meksika'dan sonra en üst sıralarda yer aldı.

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü OECD'nin yıllık olarak yayımladığı "Bir Bakışta Eğitim" raporuna göre, Türkiye'de 2017 yılında 25-34 yaş aralığında olup lise eğitim düzeyinin altında kalanların oranı yüzde 44 idi. Bu oran, yüzde 15 olan OECD ortalamasının yaklaşık 3 katı.

TRT Haber'e yaptığı açıklamada 3 yıllık eğitim vizyon belgesini 15 Ekim'de açıklayacağını söyleyen Selçuk, "Dünya nerede biz neredeyiz, bunu inşa etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

Temmuz ayında göreve gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, yeni eğitim dönemi için sınavla yerleştirme sistemi ve mesleki eğitimden öğretmenlerin eğitimine birçok alanda değişiklikler hedeflediğini söyledi.

OECD ülkeleri arasında, devletin eğitim kurumlarına öğrenci başına en az harcama yaptığı ülke Türkiye.

Türkiye, aynı rapora göre eğitime erişim oranını en hızlı artıran ülkelerden biri. 2007'den bu yana lisede okulu bırakanların oranı yüzde 16 düştü.

Türkiye'de 2017 yılında, eğitimden erken ayrılma oranı kadınlarda yüzde 34 iken, erkeklerde bu oran yüzde 31 olarak kayda geçti.

Ancak birçok OECD ülkesinde erkeklerin eğitim düzeyi kadınlardan daha düşükken, Türkiye'de aksine kadınlar erkeklere göre dezavantajlı konumda.

Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) güncel verileri, Avrupa ülkelerinin pek çoğuna paralel olarak Türkiye'de eğitimden erken ayrılmaların oranının hızla düştüğünü gösteriyor.

25-34 yaş aralığında olup lise eğitimi almamış olanların oranı örneğin başkent Ankara'da yüzde 33 iken, Van, Muş, Bitlis ve Hakkari gibi kentlerde yüzde 70 düzeyinde.

2015 yılında güncellenen verilere göre, Türkiye'de ilkokuldan üniversite düzeyine kadar öğrenci başına yapılan kamu harcamaları, 4 bin 652 dolar. Bu, 10 bin 391 dolar olan OECD ortalamasının yarısından az.

Ortaöğretim düzeyinde öğrenci başına 3 bin 511 ile bu rakam daha da düşük. OECD ortalamasının da yaklaşık üçte biri.

Öte yandan GSYH'sinin yüzde 4,8'i eğitim kurumlarına ayrılan Türkiye, bu alanda OECD'nin ortalamasına çok yakın.

Genç işsizliğinde kadın-erkek uçurumu

Türkiye OECD ülkeleri arasında ne istihdamda ne eğitimde (NEET) olan 18 - 24 yaş arası kadınların oranının en yüksek olduğu ülke.

2016-2018 aralığının verilerine göre bu oran yüzde 33.1 ile OECD sıralamasının en altında.

Türkiye'de bu kadınların yaklaşık yüzde 90'ı aktif olarak iş aramıyor.

OECD ülkeleri içinde ne eğitimde ne istihdamda (NEET) olan 15-19 yaş aralığındaki gençlerin oranı yüzde 6 iken, bu oran 20-24 yaş arası için yüzde 16'ya, 25-29 yaş arası için de yüzde 18'e kadar artış gösteriyor.

Lise düzeyinin altındaki aktif olmayan nüfusa (işi olmayan ve iş aramayanlar) bakıldığında, Türkiye'de kadın ve erkekler arasındaki fark yüzde 50.