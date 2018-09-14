İSTANBUL (AA) - İstanbul Valisi Vasip Şahin, ortak gaye ve hedeflerinin öğrencilerin iyi yetişmesi olduğunu belirterek, "3 milyonu aşkın öğrenci ve 150 bin civarındaki öğretmenle birlikte bu ülkeye, bayrağa sevdalı, milletin değerlerine bağlı gençler yetiştirilmeye devam edilirse bu asır da gelecek asır da bize ait olur." dedi. İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen ve İstanbul'da görevli 3 bin okul müdürünün katıldığı "2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Vizyon Toplantıları", Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Vali Şahin, toplantıda yaptığı konuşmada, 2018-2019 eğitim öğretim yılının öğretmenlere ve öğrencilere hayırlı olmasını niyaz ederek, önceki yıllardan çok daha verimli ve faydalı bir dönem geçirmek istediklerini söyledi. Okul idarecilerinin aynı zamanda öğretmen olarak, bu işin mutfağından geldiklerini aktaran Şahin, öğretmenlerin ve okul idarecilerinin büyük bir yükü sırtlarında taşıdıklarını belirterek, okulların temizliğinden güvenliğine, çocukların huzuruna ve en iyi şekilde bilgi almasına kadar birçok konuda hem vicdanen hem de yasal olarak sorumlu olduklarını vurguladı.

Şahin, sorumluluklarını yerine getirme noktasında ellerinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştıklarını ve idarecilere en iyi imkanları sunmak için gayret ettiklerini dile getirerek, "Çünkü bizim ortak gayemiz ve hedefimiz evlatlarımızın iyi yetişmesi. 3 milyonu aşkın öğrenci ve 150 bin civarındaki öğretmenle birlikte bu ülkeye, bayrağa sevdalı, milletin değerlerine bağlı gençler yetiştirilmeye devam edilirse bu asır da gelecek asır da bize ait olur. Öğretmenlik bir meslek olmanın ötesinde bir aşk işidir. Eğer öğretmeyi, öğrenciyi, bu ülkeyi, bayrağı seviyorsanız ve bu milletin geleceğiyle ilgili birtakım endişeleriniz, hedefleriniz varsa ve ayağınız bu toprağın değerlerine basıyorsa, bu mesleği en iyi şekilde yaparsanız." diye konuştu. - "Sorgulayan, yanlışa itiraz edebilen nesiller yetiştirmeliyiz" Vali Vasip Şahin, Türkiye'deki eğitim sisteminin iyi olmayan şartlardan bugüne geldiğini ve kazanılan başarılar içerisinde eğitimin de geliştirildiğini vurguladı. Türkiye'de birçok ilde sağlanan tekli öğretime geçme hedefinin İstanbul'da henüz yakalanamadığına işaret eden Şahin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Eğitim öğretime açılan yeni binalarımız olduğu gibi inşaatları devam eden, ihaleleri hazır olan, yapılması planlanan binalarımız var. 4 bir koldan hem arsa arayışı hem de ihalelerin hazırlık çalışmaları içerisindeyiz. Bu bizim sorumluluğumuz ve idarecilere olan görevimizdir. Hedefimiz bir günü bir gününe eşit olmayan olmaktır. Bundan sonra daha iyisini yapmak noktasında bu imkanlarımızı olabildiğince zorlayıp sizlerin fiziki ortamlarınızı iyileştirmemiz lazım. Eğitim camiasının mevcutta en iyisini yapabilme kabiliyeti, isteği ve iştirakı içinde olduğuna yürekten inanıyorum. Öğrencilerimize yüzümüzü biraz daha dönmemiz lazım. Çünkü eğitim gönülden gönüle olan bir faaliyettir. Mekanik şekilde birtakım bilgilerin aktarıldığı yer değildir sınıflar. Çocuklarımız bilimsel bilgilerin yanında değerler ve duygularla da teçhiz edilmesi lazım. Empati yapabilen, sorgulayan, yanlışa itiraz edebilen nesiller yetiştirmemiz lazım. Öğretmenlerimizden istirhamımız öğrenciyi kendine daha fazla yaklaştırsın."

- "Rehberli Araştırma Merkezleri bütün okullarımızın hizmetinde" Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Ahmet Emre Bilgili de özel eğitime ihtiyacı olan engelli ve özel yetenekli öğrencilere karşı ortak bir hassasiyet gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti. Okul müdürlerinden, rehber öğretmenlerin öğrencilerle daha çok buluşması için gayret içerisinde olmalarını istediklerini belirten Bilgili, "Rehber öğretmenler bir görüşme odasına hapsolmamalı. Öğrencilerimize faydalı olmalı. Rehberli Araştırma Merkezleri (RAM) bütün okullarımızın hizmetinde." dedi. Bilgili, yöneticilerin rehberlik ve özel eğitimle ilgili gelişmeleri yakından takip etmelerini istediklerine dikkati çekerek, ilçe ve okul müdürlerinin bu birimleri rasyonel olarak değerlendirmesi gerektiğini vurguladı. - "Çocuklarımızı çok yönlü yetiştirmeye gayret edeceğiz" İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Levent Yazıcı ise eğitimle ilgili problemleri çözüm ortağı olarak birlikte değerlendireceklerini ve Milli Eğitim Bakanlığı'nın temel amaçları doğrultusunda eylem planları oluşturacaklarını söyledi.

Eylem planlarını farklı ve yenilikçi uygulamalarla hayata geçirmek istediklerini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti: "Eğitimde yürüttüğümüz iyi örnekler gibi çalışmalarımız devam edecek. Ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen öğrencilere dokunacağımız projeler, özel eğitimde aylık farkındalık etkinlikleri, kaynaştırma ve bütünleştime çalışmalarımız sürecek. Okullarımızda her öğrencimizin mutlaka bir spor, sanat ve müzik alanında karşılık bulacağı, kendini yetiştireceği kurs ve etkinlik merkezi oluşturacağız. Her öğrencinin başarı hikayesi yazabileceği farklı alanlar açmaya çalışacağız. Her öğrencinin öğrenme hızının, türünün, kapasitesinin birbirinden farklı olduğuna inanarak, çocuklarımızı bu bağlamda çok yönlü yetiştirmeye gayret edeceğiz." MEB'in 26 ilde uyguladığı Ölçme Değerlendirme Merkezleri'ni İstanbul'da hayata geçireceklerini aktaran Yazıcı, Okullar Hayat Olsun gibi benzer projelerle okulla çevreyi bütünleştiren, teknoloji bağımlılığından madde bağımlılığına kadar birçok sorunun çözümünde çalışma yapacaklarını anlattı.