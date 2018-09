2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Vizyon Toplantıları

Eylem planlarını farklı ve yenilikçi uygulamalarla hayata geçirmek istediklerini dile getiren Yazıcı, şunları kaydetti:

"Eğitimde yürüttüğümüz iyi örnekler gibi çalışmalarımız devam edecek. Ara sınıflarda okuma yazma bilmeyen öğrencilere dokunacağımız projeler, özel eğitimde aylık farkındalık etkinlikleri, kaynaştırma ve bütünleştime çalışmalarımız sürecek. Okullarımızda her öğrencimizin mutlaka bir spor, sanat ve müzik alanında karşılık bulacağı, kendini yetiştireceği kurs ve etkinlik merkezi oluşturacağız. Her öğrencinin başarı hikayesi yazabileceği farklı alanlar açmaya çalışacağız. Her öğrencinin öğrenme hızının, türünün, kapasitesinin birbirinden farklı olduğuna inanarak, çocuklarımızı bu bağlamda çok yönlü yetiştirmeye gayret edeceğiz."

MEB'in 26 ilde uyguladığı Ölçme Değerlendirme Merkezleri'ni İstanbul'da hayata geçireceklerini aktaran Yazıcı, Okullar Hayat Olsun gibi benzer projelerle okulla çevreyi bütünleştiren, teknoloji bağımlılığından madde bağımlılığına kadar birçok sorunun çözümünde çalışma yapacaklarını anlattı.