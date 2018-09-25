HABER

2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 10:49 | Son Güncelleme

Selin GÜRSEL

2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi

Selin GÜRSEL 2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi

PARTNERSon haline bakın! AVM'de aşka geldilerSon haline bakın! AVM'de aşka geldiler
Kum zambağını koparana 48 bin lira para cezası!Kum zambağını koparana 48 bin lira para cezası!
Silah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettirSilah vuruldu, paylaşımı dikkat çekti: Bu semtte sabrın sonu cinayettir
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

Erdoğan'a ölüm tehdidi! ABD destekli teröristler Almanya ziyaretini işaret etti

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

CHP Edirne Milletvekili Erdin Bircan hayatını kaybetti iddiası

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Yakup Yavru hayatını kaybetti

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Miss Turkey 2018 birincisi belli oldu! Miss Turkey 2018'i kim kazandı?

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Yaz saati uygulaması sürekli olacak

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı

Resmen istila etmişler! Gören şaşıp kaldı

Kum zambağını koparana 48 bin lira para cezası!

Kum zambağını koparana 48 bin lira para cezası!

Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi

Gaziantep'te bir okul... Öğretmen ilkokul öğrencilerini kıbleye çevirip 'zemzem' suyu içirdi

Üniversite partisinde büyük şok!

Üniversite partisinde büyük şok!

Binlercesi bu halde bulundu! Vatandaşlar şoke oldu

Binlercesi bu halde bulundu! Vatandaşlar şoke oldu

25 yaşında ama sadece 17 kilo

25 yaşında ama sadece 17 kilo

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.