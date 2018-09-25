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2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi

YAŞAM HABERLERİ  | 25.09.2018 11:03 | Son Güncelleme

Selin GÜRSEL

Selin GÜRSEL

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İspanyol ressamın 'İstanbul’a Bir Bakış' sergisi Beyoğlu’nda açıldıİspanyol ressamın 'İstanbul’a Bir Bakış' sergisi Beyoğlu’nda açıldı
2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi2018-2019 Sanat Yılı ve İstanbul Tasarım Bienali etkinliklerinin açılışı gerçekleştirildi
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