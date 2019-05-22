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"2018-2019'daki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık"

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 23:37 | Son Güncelleme

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani: "2018-2019 yıllarındaki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık. Düşman, bütün çabasını ülkenin ekonomik ayaklarını oluşturan petrol satışı ve bankacılık ilişkilerini engelleme üzerinde yoğunlaştırıyor"

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, ABD yaptırımlarının başlamasının ardından 2018 ve 2019'da oluşan şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadıklarını söyledi.

Başkent Tahran'da bazı girişimci ve yatırımcılarla bir araya gelen Ruhani, burada yaptığı konuşmada, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin İran ekonomisini hedef alan yaptırımlarına değinen Ruhani, devrimin 40 yıllık tarihinde birçok baskıya maruz kaldıklarına işaret ederek, "2018-2019 yıllarındaki şartları devrim tarihinin hiçbir döneminde yaşamadık. Düşman, bütün çabasını ülkenin ekonomik ayaklarını oluşturan petrol satışı ve bankacılık ilişkilerini engelleme üzerinde yoğunlaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Uyguladığı ekonomik ambargolarla ABD'nin İran'daki değişik kesimleri baskı altına almayı hedeflediğini dile getiren Ruhani, "Düşman, bugün ülke ekonomisi üzerine en sert baskıları uyguluyor ve bununla ekonomik gelişmeye engel olarak toplumun değişik kesimlerini etki altında bırakmayı ümit ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN ruhani

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