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2018 Asya Oyunları Endonezya'da başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.08.2018 21:04 | Son Güncelleme

Güney ve Kuzey Koreli sporcular geçit töreninde birlikte yürüdü

  1. Asya Oyunları Endonezya'nın başkenti Cakarta'da Gelora Bung Karno (GBK) Stadyumu'nda yapılan törenle başladı.

Yonhap'ta yer alan habere göre, Güney ve Kuzey Koreli sporcular Asya Oyunları'nda geçit töreninde birlikte yürüdü.

Törende Güney Koreli basketbol oyuncusu Lim Yung-hui ve Kuzey Koreli futbolcu Ju Kyong-chol "Birleşik Kore" bayrağını beraber taşıdı.

Güney ve Kuzey Kore, bazı spor dallarında müsabakalara ortak takımla katılacak.

Asya Oyunları'na Güney Kore'den 807 atlet, Kuzey Kore'den ise 168 atlet katılıyor.

2 Eylül'de sona erecek Asya Oyunları'nda 45 ülkeden 40 spor dalında 16 bin sporcu mücadele edecek.

Her dört yılda bir yapılan Asya Oyunları, ilk kez 1951'de Hindistan'da gerçekleşirken, 4. Asya Oyunları 1962'de Endonezya'da düzenlendi.
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- Olimpiyat barışı

Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki barış havası, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un yeni yıl konuşmasında Güney Kore'nin PyeongChang kentinde yapılacak Kış Olimpiyatları'na heyet gönderilebileceğini ve bu konuda Seul ile görüşmelere açık olduklarını açıklamasıyla başlamıştı.

İki ülke olimpiyat komiteleri, Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) gözetiminde vardıkları anlaşmayla olimpiyatlara Kuzey Kore'den 22 sporcunun katılması ve iki ülke sporcularının olimpiyat töreninde aynı bayrak altında yürümesi kararlaştırılmıştı.

Olimpiyatlardaki iş birliğini diplomasi alanındaki peş peşe hamleler izlemişti. Olimpiyatların hemen ardından bir araya gelen siyasi heyetler, Kim ile Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in arasında 27 Nisan'da bir zirve buluşması gerçekleştirilmesini kararlaştırmıştı.

Kim ile Moon arasında 27 Nisan'da yapılan tarihi zirvenin ardından Kuzey Kore lideri, ABD Başkanı Donald Trump ile 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmişti.

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