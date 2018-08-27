İran’ın batısındaki Hemedan kentinde "2018 Asya Ülkeleri Turizm Başkenti Hemedan" konferansı düzenlendi.

Konferansa İran Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı İshak Cihangiri ile İran Kültürel Miras, El Sanatları ve Turizm Kurumu Başkanı Ali Esger Monsan da katıldı.

Konferansta bir konuşma yapan Cihangiri, "Turizm sektörünün rolü insani, siyasi ve kültürel gelişmeler açısından önem arz ediyor." dedi.

Turizmin dinler ve kültürlere olumlu etkilerinin olduğunu, toplumların gelişmesine zemin hazırladığını belirten Cihangiri, Asya ülkeleri arasındaki çevresel konulardaki iş birliğinin su kaynaklarının azalması ve çevresel tehditlere karşı önemli bir platform olduğunu söyledi.

Asya İşbirliği Diyaloğu Genel Sekreteri (ACD) Bundit Limschoon'un da katıldığı konferansta Japonya, Güney Kore, Endonezya, Tayland, Sri Lanka, Pakistan ve Özbekistan'ın da aralarında olduğu 23 ülkenin temsilcisi hazır bulundu.

"2018 Asya Ülkeleri Turizm Başkenti" seçilen Hemedan, 5 bin yıllık tarihi ile bin 800 tarihi ve turistik noktalarıyla cazibe merkezi olmayı hedefliyor.

