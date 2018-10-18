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2018 BRICA İstanbul Zirvesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2018 16:52 | Son Güncelleme

Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike: -“Dijital İpek Yolu olarak adlandırdığımız Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin başarılı bir geleceğe sahip olabilmesi için dijitalizasyon konusunda ciddi destek sunmayı ve bu geleceği şekillendirebilmeyi amaçlıyoruz” - Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi Hüseyin Gelis: - “Dijitalizasyon konusunda gerçekleştireceğimiz atılımlarla BRI’yı tek seferlik bir dizi altyapı projesi olmanın ötesinde, gerçek bir ‘Dijital İpek Yolu’na dönüştürebiliriz”

İSTANBUL (AA) – Siemens AG Yönetim Kurulu Üyesi Cedrik Neike, “Dijital İpek Yolu olarak adlandırdığımız Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin (BRI) başarılı bir geleceğe sahip olabilmesi için dijitalizasyon konusunda ciddi destek sunmayı ve bu geleceği şekillendirebilmeyi amaçlıyoruz.” dedi.

Neike, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) tarafından düzenlenen Çin'in Kuşak ve Yol Girişimi'nin (BRI) iş dünyası ayağı olan 2018 BRICA İstanbul Zirvesi'nde yapılan Kuşak ve Yol Girişimi Paneli’nde bir konuşma yaptı.

BRI’ın çağımızın en kapsamlı girişimleri arasında yer aldığını belirten Neike, şunları söyledi:

“Siemens olarak BRI’ı destekleyerek üç temel hedefe ulaşmayı amaçlıyoruz. İlk olarak, girişim içinde yer alan ülkelerdeki proje ortaklarımız ve müşterilerimizle iş birliği kurarak, BRI ülkelerinin kritik projelerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmayı hedefliyoruz. İkinci olarak, farklı ekonomik bölgeler, iş ortakları ve ülkeler arasında köprü kurma misyonunu üstlenerek çok taraflı iş birliğini artırmak istiyoruz. Üçüncü olarak da Dijital İpek Yolu olarak adlandırdığımız BRI’ın başarılı bir geleceğe sahip olabilmesi için dijitalizasyon konusunda ciddi destek sunmayı ve bu geleceği şekillendirebilmeyi amaçlıyoruz.”

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- “Adil bir uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz”

Dijital Kuşak ve Yol Paneli’nde konuşan Siemens Türkiye Yönetim Kurulu Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Hüseyin Gelis de, Siemens Türkiye olarak, kıtaların ve global ekonomi içindeki önemli merkezlerin kesişme noktasında bulunan İstanbul’da bu zirvenin düzenlenmesini önemsediklerini söyledi.

Ekonomiye ve topluma katkı anlayışıyla faaliyet gösteren Siemens’in dijitalizasyon alanında inovatif ürün, çözüm ve uygulamalarıyla BRI’ın sürdürülebilir başarıya ulaşmasına önemli katkılar sunacağına inandığını anlatan Gelis, şunları kaydetti:

“Dijitalizasyon konusunda gerçekleştireceğimiz atılımlarla BRI’yı tek seferlik bir dizi altyapı projesi olmanın ötesinde, gerçek bir ‘Dijital İpek Yolu’na dönüştürebiliriz. Bu girişim kapsamında gerçekleşecek projelere inovatif ve dijital teknolojiler sunarak, başarılı, açık ve adil bir uluslararası iş birliğini desteklemeye devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler:
Cedrik Neike Hüseyin Gelis Siemens AG

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