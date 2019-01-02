PEKİN (AA) - FUAT KABAKCI - Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 2018’in Çin-Türkiye ilişkilerinde, ikili ziyaretler, tanıtım faaliyetleri, Çinli turist sayısının artışı bakımından çok hareketli geçtiğini belirterek, "2018, Çin-Türkiye ilişkilerinde rekorlar yılı oldu." dedi. Pekin Büyükelçisi Önen, 2018’de Çin ve Türkiye arasındaki diplomasi, turizm ve kültür alanındaki gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi. 2018’de ikili ilişkilerin ivme kazandığını, Türkiye ile Çin makamları arasında en alt seviyeden en üst seviyeye binin üzerinde görüşme yapıldığını ifade eden Önen "2018 Çin-Türkiye ilişkilerinde rekor yılı oldu. Hem üst düzey ziyaret anlamında rekor yılı oldu. Hem toplamda yapılan aktivite sayısında rekor yılı oldu. Turist sayısında rekor yılı oldu. Bütün ekibimizle hedefimize kilitlenmiş durumdayız. 2019'un bu rekorları yukarı çıkarabileceğimiz, daha fazla Çinliyi Türkiye'ye göndereceğimiz, daha fazla ikili anlaşmaları imzalayabileceğimiz bir yıl olmasını temenni ediyoruz. En önemli hedeflerimizden biri de Çin'in Türkiye'ye devlet ziyareti gerçekleştirmesi. Onun için de bir yandan çalışmaları yürütüyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in son yıllarda artan görüşmelerinin yanı sıra Türkiye’den Çin'e meclis başkanı ve 7 bakan düzeyinde, Çin’den de Türkiye’ye 3 bakan ve 3 bakan yardımcısı düzeyinde ziyaret yapıldığını dile getiren Büyükelçi Önen, “Bu ziyaretler neticesinde gerek siyasette, gerek ekonomide, gerek ticari faaliyetlerde, gerek kültürel alanda bir çok aktivite yapıldı. Bu aktiviteler de bu görüşmelere yansımış oldu.” ifadelerini kullandı. - 2018 'de Türkiye’nin tanıtımı faaliyetleri 3 milyon Çinliye ulaştı Büyükelçi Önen, Türkiye’nin Çin’de tanıtımı konusunda gerek medya organları gerekse WeChat, Weibo gibi sosyal medya platformları üzerinden yoğun çalışmalar yapıldığına işaret ederek, “Bir yıl boyunca kullandığımız tanıtım platformlarına etkileşim olarak baktığımız zaman yaklaşık 3-3,5 milyon insana ulaştığımızı görüyoruz. Bu şekilde Türkiye’nin tanıtımına ciddi katı sağladığımızı düşünüyoruz.” dedi. Türkiye'nin Çin'de tanıtılması noktasında Çin'in sosyal medya fenomenleri dahil önemli gazeteci ve kişilerin Türkiye'ye gönderildiğini dile getiren Önen, bu heyetlerin kendi çevreleri üzerinden tanıtım faaliyetlerine katkı sağladığını kaydetti.

- Türkiye-Çin havayolu seferleri ikiye katlanacak "Türkiye’yi ziyaret eden Çinli turist sayısının 400 bini bulması bekleniyor. Ama bizim hedefimiz bir milyon.” diyen Önen, bu hedefe ulaşılması için Türkiye’ye sefer yapan hava yolu şirketlerinin sayısının artırılması konusunda da çalışmalar yapıldığın dile getirdi. Bu kapsamda China Southern Airlines’in aralık ayında Türkiye'ye uçuşları başlattığını, Sichuan Airlines’in da 2019’da Türkiye seferlerine başlayacağını belirten Büyükelçi Önen, Onur Air’in de İstanbul-Çıngdu seferleri düzenleyeceğini söyledi. Büyükelçi Önen, bu yıl Türk Hava Yollarının Çin’deki 2 şehire daha uçuşlarının başlamasını bekledikleri kaydederek, “Bunlarla birlikte şu anki uçuş sayısının üzerine bir o kadar daha uçuş eklemiş olacağız. Bunlarla birlikte şu an mevcut 27 uçuş sayısının üzerine bir o kadar daha eklenirse bu sefer bir milyon Çinli turist hedefimize yaklaşmak için çok ciddi bir adım atmış olacağız." diye konuştu. - Önen Türk iş adamlarını Çin'e davet etti İki ülke arasındaki ticari ilişikilere yönelik, "2018 yılı ikili ticaret hacmi olarak 2017'ye nazaran rakamlar biraz daha arttı ama istenilen düzeyde değil. Bence iki ülke arasındaki ticaret hacmi şu gün itibariyle en az 50 milyar dolar olmalıydı. Şu an yaklaşık 30 milyar dolar seviyesinde. " ifadelerini kullanan Büyükelçi Önen, Çin'e yapılan ihracatın artırılması, ithalat konusunda ise dikkat edilmesi gerektiğini belirtti.