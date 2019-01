2018’de en çok korsan indirilen diziler listesi

2018’i geride bırakmamızın ardından, geçtiğimiz yıla ait ilginç veriler de yayınlanmaya başladı. Dizi ve film sektörünün korkulu rüyası torrent, 2018’de de büyük yapımların başına bela olmuş gibi görünüyor. TorrentFreak, bugün 2018’de en çok korsan indirilen dizileri açıkladı.

En çok korsan indirilen diziler listesinde Game of Thrones‘un bu yıl yayınlanmamasından dolayı zirveye The Walking Dead yerleşti. Listenin ikinci sırasında ise DC‘nin dizisi olan The Flash, üçüncü sırada 2019’da final yapacak olan The Big Bang Theory, dördüncü sırada ise Vikings yer alıyor.

1.The Walking Dead

2.The Flash

3.The Big Bang Theory

4.Vikings

5.Titans

6.Arrow

7.Supernatural

8.Westworld

9.Legends of Tomorrow

10.Suits

iPhone Xr Android kullanıcılarının ilgisini çekti!