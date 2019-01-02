2018'de herkes onlar gibi görünmek istedi! İşte 2018'de talep edilen en iyi 10 makyaj görünüşü

Liste Bark.com, 2 bin makyaj sanatçısı ve güzellik uzmanı tarafından derlenen liste 2018'in en çok istenen güzellik görünümlerini ortaya çıkardı. Buna göre Kylie Jenner dolgun dudaklarıyla güzellik barometresinin zirvesinde, Meghan Markle doğal makyajıyla ikinci, Kim Kardashian ise kusursuz teniyle üçüncü sıraya yerleşti. Bark.com'un kurucu ortağı Kai Feller şunları söylüyor: 'Bu ünlülerin popülaritesi düşünüldüğünde, birçoğunu listede görmek hiç de şaşırtıcı değil. Ünlülerin kozmetik endüstrisi üzerindeki etkisi çok büyük, bu yıldızların birçoğu bundan faydalanıyor ve kendi başarılı güzellik çizgilerini başlatıyor. '

2018'de herkes onlar gibi görünmek istedi

KYLIE JENNER'IN DUDAKLARI Kurduğu Kylie Cosmetic'le Amerika'nın en genç milyarderi olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Kylie Jenner dolgun dudak görünümüyle listenin zirvesinde. Kylie’nin trend belirleyici ruj tarzı, milyonlarca dolarlık bir markayı inşa etti ve 2018’in en çok aranan görüntüsü haline geldi.

MEGHAN MARKLE'IN DÜĞÜN MAKYAJI Meghan Markle'ın doğal düğün makyajı, 2018'in en çok aranan ikinci görünüşü. Prens Harry ile evlenen ve 1,9 milyar insanın izlediği düğünle dünya evine giren Meghan'ın 2018'de bu kadar popüler olmasına şaşmamalı. MUA Daniel Martin tarafından yapılan Meghan'ın düğün makyajı birçok makyaj sanatçısı tarafından talep edildi. Doğal görünüm hafif fondöten, allık, nötr göz farı ve soluk pembe rujdan oluşuyordu.

KIM KARDASHIAN'IN TEN RENGİ Kim Kardashian'ın ten rengi, dünyanın dört bir yanındaki makyaj tutkunlarına gölgelendirme ve kontur yapma konusunda ilham verdi. Mükemmel bir şekilde şekillendirilmiş ten rengi geçen yılın en çok talep edilen üçüncü görünümü oldu. Görünüm, yüzün en yüksek noktalarını vurgulayarak ve yüz kemiklerini daha koyu bir renkle vurgulayarak oluşturulur.

CARA DELEVINGNE'NİN KAŞLARI Cara'nın kaşları tartışmasız modelin kendisi kadar ünlü ve yıllarca eşsiz görünümünün bir parçası olarak kabul edililiyor. Dumanlı göz makyajı, kaşları son 12 ayın en çok istenen beş görünümünden biri haline geldi.

ARIANA GRANDE'NİN GÖZ KALEMİ Ariana Grande’nin mükemmel bir şekilde görünen göz kalemi, 2018’in en çok aranan makyaj görünümleri listesinde 5. sırada. Pop yıldızının göz makyajı badem şeklindeki gözlerini mükemmel bir şekilde vurguluyor.

LILY COLLINS'İN MET GALA MAKYAJI Koyu renkli kaşları, koyu dudakları, yoğun göz makyajı ve mücevherleriyle Met Gala'ya damga vuran Lily Collins de bu senenin en çok konuşulan isimlerindendi.

BEYONCE'NİN IŞILTILI MAKYAJI Beyoncé'nin bu yıl Coachella'daki muhteşem sahne kıyafetlerini kusursuz bir şekilde eşleştiren ışıltılı makyajı 7 numaraya yerleşti. Beyonce, sadece Coachella’nın festivali yöneten ilk siyah kadın olarak tarih yazmakla kalmadı, aynı zamanda kusursuz görüntüsüyle de dikkat çekti.

BELLA HADİD'İN KEDİ GÖZÜ MAKYAJI Bella Hadid'in kedi gözü makyajı, 2018'in en çok talep edilen görünümüydü ve Hadid 22 yaşında olmasına rağmen dünyanın en çok rağbet gören süpermodellerinden biri haline geldi.

RİHANNA'NIN PARLAYAN CİLDİ Rihanna'nın parlayan cildi son 12 ayın en çok talep edilen 10 makyaj görünümündeki yerini sağlamlaştırdı. Şarkıcı, moda tasarımcısı ve güzellik markası Fenty Beauty'nin kurucusu olan Rihanna'nın parlak cildi milyonlarca kişi tarafından merak edildi.