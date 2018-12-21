2018’de öne çıkacak Müşteri Deneyimi (Customer Experience - CX) Trendleri

Müşteri deneyimi (CX), gittikçe öne çıkan bir trend olarak müşteri tercihlerini belirlemede önemli bir özellik haline gelmiş durumda. Müşterinin satınalma sürecinde yaşadığı kötü bir deneyim ise o şirkete olan bakışını ciddi anlamda olumsuz etkilediği gibi; çevresine gerçekleştirdiği kötü geribildirimler ile firmanın rekabette önemli bir yara almasına da neden olmakta. Gelişen bu alana yönelik, artan beklentiler doğrultusunda, yatırımlar da oldukça artış göstermekte. Forrester'a göre, işletmelerin% 72'si müşteri deneyiminin iyileştirilmesinin öncelikli konuları olduğunu söylerken,% 63'ü hedeflerine ulaşmak için teknoloji yatırımlarına öncelik veriyor.

Bu hafta, dikkat edilmesi gereken CX trendlerini derledim:

Müşteri satınalma süreçlerinin kısalması

Müşterinin bir ürün ya da servisi satınalma süreci, genellikle pek çok aşamadan oluşan oldukça uzun bir yolculuk. Müşteri deneyiminin doğru kurgulanması ve müşteri datasının analizi; satın alma davranışlarını anlamayı ve yorumlamayı daha kolay hale getirmekte. Bu doğrultuda, müşterinin satınalma yolcuğuluğundaki her adım detaylandırılarak, süreçleri kısaltmak ve beklentiler doğrultusunda da deneyimi iyileştirmek mümkün olmakta. Günümüz müşterileri anı yaşayan ve son dakikacı müşteriler olarak, almak istedikleri hizmeti zamanı önemsemeksizin, istedikleri anda (on demand) alma eğilimindeler. Bu nedenle de süreçleri mümkün olduğunca kısaltmak, hatta tek tuşla aksiyon alınmasını sağlamak önem kazanıyor.