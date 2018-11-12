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2018 Dünya Afet Raporu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 22:21 | Son Güncelleme

Akdeniz başta olmak üzere dünya genelinde geçen yıl 6 bin 18 göçmenin yolda yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğu açıklandı - Eski BM Genel Sekreteri Ban Ki-Moon: - "Küresel sorunlar, küresel iş birliği içinde çözüme kavuşturulur. Küresel bir çözüm de hiç kimseyi geride bırakmaz"

VİYANA (AA) - Dünya Afet Raporuna göre, 2017'de 3 bin 119'u Akdeniz'de olmak üzere dünya genelinde 6 bin 18 göçmen, göç esnasında yaşamını yitirdi ya da kayboldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2018 Dünya Afet Raporu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) ve Küresel Vatandaşlar için Ban Ki-Moon Merkezi tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Küresel Vatandaşlar için Ban Ki-Moon Merkezi Başkanı Ban Ki-Moon yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaşanan çeşitli felaketler nedeniyle yardıma muhtaç durumdaki insanlara zamanında ve doğru yollarla ulaşılmasının önemine işaret etti.

Ban, BM'nin 2018'de 134 milyon kişiye insani yardımda bulunmayı hedeflediğini, ancak 92 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılabildiğini belirtti.

Afet raporunda ihtiyaç sahiplerine en iyi nasıl ulaşılabileceğine ilişkin önemli bilgilere yer verildiğine dikkati çeken Ban, afetler ve çeşitli sorunlar nedeniyle yardıma muhtaçlara yönelik çalışmaların uluslararası iş birliği içinde yapılması gerektiğinin önemini dile getirdi.

Ban, "Küresel sorunlar, küresel iş birliği içinde çözüme kavuşturulur. Küresel bir çözüm de hiç kimseyi geride bırakmaz." diye konuştu.

- 6 bin 18 göçmen yaşamını yitirdi

Her 2 yılda bir yayımlanan raporda, son 10 yılda yaşanan felaketlerde yaşanan insani ve maddi kayıpların yanı sıra uluslararası kuruluşların insani yardım alanında yaptığı çalışmalar ve hedeflere ilişkin bilgiler paylaşıldı.

Raporda, 2017'de 3 bin 119'u Akdeniz'de olmak üzere dünya genelinde 6 bin 18 göçmenin göç esnasında yaşamını yitirdiği ya da kaybolduğuna dikkati çekildi.

Son 10 yılda hava koşulları nedeniyle 3 bin 751 felaket meydana gelirken, bunların yüzde 40'ına sel, yüzde 27'sine fırtına neden oldu.

Dünya genelinde yaklaşık 198 ülke ve bölgeden elde edilen veriler doğrultusunda hazırlanan rapora göre, 2 milyar insanın bu doğal afetlerden etkilendiği kaydedildi.

Ayrıca raporda, son 10 yılda hava koşulları nedeniyle yaşanan felaketlerin 1,658 milyar dolar maddi kayba yol açtığına işaret edildi.

Afetlerden en çok etkilenen bölgelere de değinilen raporda, yüzde 41 oranıyla en çok felaketin Asya'da yaşandığı, en çok maddi kaybın ise Amerika kıtasında meydana geldiği aktarıldı.

Raporda, Türk Kızılayı'nın da üyesi olduğu IFRC ve uluslararası fonların Kenya, Uganda, Filipinler gibi ülkelerde meydana gelen bin 107 felakete yönelik çalışma yürüttükleri, büyük çoğunluğu Afrika kıtasında bulunan yaklaşık 232 milyon insana yardım ulaştırdığı bilgisi paylaşıldı.

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2018 Dünya Afet Raporu Ban Ki-moon BM Viyana

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