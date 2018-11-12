VİYANA (AA) - Dünya Afet Raporuna göre, 2017'de 3 bin 119'u Akdeniz'de olmak üzere dünya genelinde 6 bin 18 göçmen, göç esnasında yaşamını yitirdi ya da kayboldu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 2018 Dünya Afet Raporu, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC), Birleşmiş Milletler Uzay İşleri Ofisi (UNOOSA) ve Küresel Vatandaşlar için Ban Ki-Moon Merkezi tarafından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklandı.

Eski Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri ve Küresel Vatandaşlar için Ban Ki-Moon Merkezi Başkanı Ban Ki-Moon yaptığı konuşmada, dünya genelinde yaşanan çeşitli felaketler nedeniyle yardıma muhtaç durumdaki insanlara zamanında ve doğru yollarla ulaşılmasının önemine işaret etti.

Ban, BM'nin 2018'de 134 milyon kişiye insani yardımda bulunmayı hedeflediğini, ancak 92 milyon ihtiyaç sahibine yardım ulaştırılabildiğini belirtti.

Afet raporunda ihtiyaç sahiplerine en iyi nasıl ulaşılabileceğine ilişkin önemli bilgilere yer verildiğine dikkati çeken Ban, afetler ve çeşitli sorunlar nedeniyle yardıma muhtaçlara yönelik çalışmaların uluslararası iş birliği içinde yapılması gerektiğinin önemini dile getirdi.