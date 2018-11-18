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"2018 Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi" açıklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.11.2018 17:51 | Son Güncelleme

Bu yılki çocuk hakları bildirisi, şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mustafa Ökkeş Evren tarafından kaleme alındı

İSTANBUL (AA) - Çocuk Vakfı tarafından her yıl geleneksel hale getirilen "Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi" açıklandı.

Çocuk Vakfı'ndan yapılan açıklamaya göre, bildiri, bu yıl şair ve çocuk edebiyatı yazarı Mustafa Ökkeş Evren tarafından kaleme alındı.

Yazılı açıklamada, hakları çalınmış dünyanın çocuklarından özür dileyen Çocuk Vakfı, herkesi çocuk hakları savunuculuğu için çocuk elçisi olmaya davet etti.

Her yıl dünyada 20 Kasım'da kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü'ne özel Evren'in yazdığı "Çocuklar İçin Hemen Şimdi!" başlıklı bildiride, çocuk haklarına dikkati çekilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Ne zaman savaş ve acı olmadan anılacak çocukların adları? Ne zaman içten bir gülümsemeyle ısınacak kalpleri çocukların? Ne zaman çocuklar çocukluğunu yaşayacaklar? Ne zaman yaftasız çocuk olacaklar? Ne zaman istatistiklere veri olmaktan kurtulacaklar? Ne zaman eve dönecek anneler? Babalar ne zaman gözlerinin içine bakacak çocuklarının? Ne zaman çocuk dilini öğrenecek yetişkinler? Öğretmenler ne zaman dokunacak kalplerine çocukların? Ne zaman görünür olacak anayasalarda çocuklar? Ne zaman ülkemizde 'Aile ve Çocuk Bakanlığı' kurulacak? Ne zaman çocuğa saygılı olmanın geleceğe sahip çıkmak olduğunu anlayacağız? Ne zaman 'çocuk' deyince aklımıza umut, kalbimize sevgi ve dünyamıza barış gelecek? Evleri, sokakları, parkları, bahçeleri ve kamusal alanları kim kurtaracak çocuk ıssızlığından ve kim verecek şıksız soruların cevaplarını?"

Bildirinin "Sesim, soluğum, çığlığım ve çağrım tüm çocuk dostlarına!" başlıklı bölümünde ise şunlar kaydedildi:

"Çocuklar aşkına, çocuk seslerini, çocuk gülüşlerini çoğaltalım kardeşlerim.
İnsanın anayurdunun çocukluk olduğunu unutmayalım. Çocuk diline çevirelim kaba ve hoyrat dilimizi ve konuşalım içimizden geldiği gibi ağaçla, kuşla, yağmurla… Katılaşan kalplerimizi, çocukların merhameti ve safiyetiyle yumuşatalım. Tuttuğunu koparan değil, dokunduğunu onaran bir el yapalım kendimize. Kuşları gökyüzünden, çiçekleri toprağından, çocukları çocukluğundan mahrum edenlere 'Durun!' diyelim. Çocukları küçümseyenlere çocukluklarını hatırlatalım. Çocukları istismar edenlerle korkusuzca savaşalım.
Çocuklar gibi haktan ve hakikatten yana olalım. Çocukların esenliği için büyük çocuk yürüyüşüne hazırlayalım dünyayı. Var mısınız? "

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Dünya Çocuk Hakları Günü Türkiye Bildirisi

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