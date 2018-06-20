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2018 Dünya Kupası'na veda eden ilk takım Fas oldu!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 20.06.2018 17:13 | Son Güncelleme

2018 Dünya Kupası'ndan elenen ilk takım belli oldu. B Grubu'ndaki ikinci maçında Portekiz ile karşılaşan Fas, rakibine 1-0 mağlup oldu. Gruptaki ikinci maçından da puansız ayrılan Fas, 2018 Dünya Kupası'na veda eden ilk takım oldu.

2018 Dünya Kupası'na veda eden ilk takım Fas oldu!

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dünya kupası fas

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