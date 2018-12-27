Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu çağımız, bilgisayar çağı olması hasebiyle nitelikli yetişme noktasında el becerileri, teknolojiyi kullanmak önemli." dedi.

Erbaş, Çin'in Şanghay kentinde düzenlenen 2018 Dünya Robot Yarışması'na Konya 23 Nisan İmam Hatip Ortaokulundan katılan ve gösterdikleri başarılı performansla "En popüler takım" ödülüne layık görülen 11 hafızlık eğitimi öğrencisini makamında kabul etti.

Ali Erbaş, yarışmada dereceye giren kız öğrencileri tebrik ederek, çocukların ve gençlerin hem hafızlık eğitimi alması hem de diğer alanlarda kendilerini yetiştirmesi gerektiğini söyledi.

Yarışmada ödül alan öğrencilerin örnek arz ettiğine işaret eden Erbaş, "Bu çağımız, bilgisayar çağı olması hasebiyle nitelikli yetişme noktasında el becerileri, teknolojiyi kullanmak önemli." diye konuştu.

Öğrencilere yabancı dil öğrenmeleri ve hafızlık eğitimini tamamlamaları tavsiyesinde bulunan Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Arapçayı güzel bir şekilde öğrenip, Kur'an-ı Kerim'in manasıyla birlikte milletimize, kürsülerimizde ya da sınıflarda rehberlik etmenizi istiyoruz. Özellikle kadınlarımızın bu konudaki ihtiyaçlarını sizlerin gidermesi bizim için çok önemli. İçinizden inşallah fıkıhçılar çıkar. Asırlardır kadınların fıkhını erkekler yazmış ama inşallah siz kendi fıkhınızı, kendiniz yazarsınız."

Konuşmanın ardından Erbaş öğrencilere kitap, Konya Müftüsü Ahmet Poçanoğlu ise Ali Erbaş'a tablo takdim etti.

